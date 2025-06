Italia-Cina oggi, Nations League volley femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

L’Italia si prepara ad affrontare l’ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2025 con il morale alle stelle. La combattutissima vittoria ottenuta contro il Giappone ha spalancato le porte della Final Eight, ma il gruppo di Julio Velasco ha ancora fame. Sul parquet di Hong Kong arriva una Cina tutta nuova, dalle caratteristiche ancora in evoluzione ma capace, quando trova ritmo e fiducia, di rivelarsi un’avversaria più che insidiosa.

La Nazionale asiatica, infatti, ha imboccato con decisione il sentiero del rinnovamento generazionale, un processo avviato già nel post Tokyo 2021 e oggi divenuto pienamente operativo. I numeri parlano chiaro: ben tre minorenni nel roster, molte giocatrici tra i 19 e i 22 anni, una cabina di regia guidata da una palleggiatrice sedicenne. Un gruppo giovane, talvolta giovanissimo, che sta cercando di trovare equilibrio e identità nel corso della competizione. Fino ad ora, il percorso della Cina è stato altalenante ma tutt’altro che deludente: pur mancando spesso di continuità all’interno delle stesse partite, le asiatiche hanno saputo regalare momenti di grande pallavolo, come dimostrano i due set perfetti contro il Giappone, poi seguiti da un passaggio a vuoto e da un nuovo slancio vincente per chiudere 3-1, nel miglior risultato cinese della manifestazione finora.

Sul fronte azzurro, l’aria è decisamente più serena. Il tecnico argentino ha ottenuto da queste prime sette gare risposte importanti. La continuità ancora manca, ma il gruppo è cresciuto, e le prestazioni individuali stanno dando indicazioni preziose in vista del torneo decisivo. Alice Degradi, sempre più in forma, ha ritrovato fluidità di gioco dopo l’infortunio. Alle sue spalle, Giovannini si è confermata utile sia in attacco che in difesa, mentre Nervini, proprio contro il Giappone, ha offerto una prestazione da protagonista, risultando MVP del match. Anche in regia, le certezze non mancano. Alessia Orro (assente a Hong Kong) resta il punto di riferimento, ma alle sue spalle Cambi ed Eze si contendono il ruolo di vice con grande qualità. Quest’ultima ha dimostrato personalità e maturità nell’ultimo match, facendo sognare anche in chiave futura. E se il libero Fersino non vuole (giustamente) essere paragonata a Moki De Gennaro, il suo rendimento solido e concreto conferma che l’Italia ha costruito una nuova base affidabile anche nel ruolo di ricezione e difesa.

L’ultimo match contro la Cina servirà a confermare questa crescita e, magari il primo posto in classifica. Ma attenzione alla stanchezza: tre partite in quattro giorni, l’ultima molto intensa, possono pesare sulle gambe delle azzurre. Un aspetto che la formazione cinese potrebbe provare a sfruttare per ottenere un successo fondamentale nella corsa alla Final Eight. Il bilancio della squadra di Yong Zhao nella VNL 2025 è tutto sommato positivo: successi netti contro Belgio (3-0) e Francia (3-0), vittorie più sofferte su Cechia (3-1), Bulgaria (3-2) e Giappone (3-1), oltre a due sconfitte dignitose contro Polonia (1-3) e Turchia (2-3).

Il fischio d’inizio è in programma alla Kai Tak Arena di Hong Kong alle 14.00 di domenica 22 giugno. Non ci sarà diretta Tv e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Cina.

CALENDARIO ITALIA-CINA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Mercoledì 22 giugno 2025 – Kai Tak Arena Hong Kong

Ore 14.00 Italia-Cina – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA ITALIA-CINA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, VBTV.

Diretta Live testuale: OA Sport.