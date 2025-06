Italia-Cina oggi, Nations League volley 2025: orario, tv, programma, streaming

Dopo la vittoria contro la Polonia al quinto set a Chicago, l’Italia torna in campo nuovamente negli Stati Uniti per affrontare la Cina in Nations League. Quello con i polacchi è stato un successo importantissimo per la Final Eight, ma adesso servirà nuovamente confermarsi contro gli asiatici per confermarsi tra le migliori otto della competizioni.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI VOLLEY DALLE 23.00

Proprio da questa trasferta americana il CT Fefé De Giorgi potrà fare affidamento sugli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il centrale Gianluca Galassi e il libero Fabio Balaso, il palleggiatore Simone Giannelli, gli opposti Kamil Rychlicki e Yuri Romanò. Un’Italia dunque al grande completo e che ha sicuramente come obiettivo quello di centrare la qualificazione con anticipo.

La Cina si trova nel fondo della classifica e ha subito tre sconfitte consecutive contro Stati Uniti, Turchia e l’ultima con il Brasile per 3-0. Gli asiatici restano comunque avversari da non sottovalutare, anche perchè una vittoria li rilancerebbe in chiave qualificazione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Cina, incontro valido per la Nations League 2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, mentre non è prevista la diretta tv. Garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Chicago sono sette ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-CINA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Venerdì 27 giugno

Ore 23.00 Italia vs Cina – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-CINA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.