Italia-Bulgaria oggi, Nations League volley femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Dopo un esordio da sogno nella prima settimana di Volleyball Nations League 2025, l’Italia campione olimpica si prepara a tornare in campo. Il debutto nella Pool 5 di Hong Kong è fissato per mercoledì 18 giugno alle 7:30 italiane, quando le ragazze di Julio Velasco affronteranno la Bulgaria nella suggestiva cornice dell’Hong Kong Coliseum. Le azzurre arrivano alla seconda fase del torneo forti di una straordinaria striscia di 18 vittorie consecutive in gare ufficiali, che dura ormai da oltre un anno: l’ultimo ko risale infatti al 1° giugno 2024, contro il Brasile. Numeri che confermano la solidità e la continuità di un gruppo che, pur con alcune assenze importanti, si presenta compatto e ambizioso.

Rispetto alla prima tappa, non saranno della partita Orro, Sylla e Antropova, lasciando spazio a nuove protagoniste. Confermatissima Paola Egonu, vero punto di riferimento, insieme a nomi di grande esperienza come Monica De Gennaro e Anna Danesi, e a giovani talenti in rampa di lancio come Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini e Sarah Fahr. L’avversaria di giornata, la Bulgaria, ha già mostrato di poter essere una mina vagante. La squadra allenata da Antonina Zetova ha iniziato la VNL con una sconfitta al tie-break contro il Canada, per poi ottenere due vittorie di prestigio contro Repubblica Dominicana (3-1) e Serbia (3-2), prima del brusco stop contro l’Olanda (0-3), forse complice la stanchezza.

Tra le giocatrici più brillanti spicca la giovane Mikaela Stoyanova, protagonista a muro e in attacco, mentre la capitana Elitsa Atanasijevic si conferma perno imprescindibile nei momenti decisivi. Da tenere d’occhio anche la centrale Hristina Vuchkova e la veterana Nasya Dimitrova, elementi che portano esperienza e intensità al gioco bulgaro. Dal punto di vista tattico, sarà fondamentale per l’Italia limitare le fiammate delle avversarie, capaci di alternare momenti di blackout a fasi di gioco molto efficaci. Continuità al servizio, efficacia a muro e varietà in attacco saranno le chiavi per gestire un match che potrebbe rivelarsi insidioso. Quella contro la Bulgaria sarà la prima di quattro gare in Asia per le azzurre, che affronteranno in seguito Thailandia, Giappone e Cina. Un banco di prova significativo per misurare il livello di forma del gruppo e alimentare un entusiasmo che dura da oltre dodici mesi.

Il fischio d’inizio è in programma alla Kai Tak Arena di Hong Kong alle 7.30 di mercoledì 18 giugno. Non ci sarà diretta Tv e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Bulgaria.

CALENDARIO ITALIA-BULGARIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Mercoledì 18 giugno 2025 – Kai Tak Arena Hong Kong

Ore 7.30 Italia-Bulgaria – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA ITALIA-BULGARIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, VBTV.

Diretta Live testuale: OA Sport.