Italia-Bulgaria apre la seconda settimana di VNL: a Hong Kong le azzurre non si vogliono fermare

Dopo un avvio di torneo da incorniciare, l’Italia campione olimpica è pronta a tornare in campo per la seconda settimana della Volleyball Nations League 2025. Il primo impegno delle azzurre di Julio Velasco sarà contro la Bulgaria, mercoledì 18 giugno alle 7:30 italiane, nella cornice dell’Hong Kong Coliseum.

La Nazionale italiana arriva all’appuntamento con una lunga striscia positiva: 18 vittorie consecutive in gare ufficiali e nessuna sconfitta dal 1° giugno 2024. Un ruolino di marcia che riflette lo stato di salute del gruppo azzurro, solido anche nelle rotazioni: rispetto alla prima settimana, mancheranno Orro, Sylla e Antropova, lasciando spazio a nuove protagoniste. Confermatissima la stella Paola Egonu, affiancata da un mix di esperienza e gioventù: tra le 14 convocate anche Monica De Gennaro, Anna Danesi e le emergenti Omoruyi, Giovannini e Fahr.

Dall’altra parte della rete ci sarà una Bulgaria che ha già dato prova di essere squadra imprevedibile. Dopo il debutto con sconfitta al tie-break contro il Canada, la squadra allenata da Antonina Zetova ha conquistato due ottimi successi contro Repubblica Dominicana (3-1) e Serbia (3-2), prima di arrendersi con un netto 0-3 all’Olanda, probabilmente anche a causa della stanchezza accumulata.

Tra le individualità più in forma c’è la giovane Mikaela Stoyanova, che ha brillato nei successi centrati dalle bulgare, soprattutto in attacco e a muro. Fondamentale anche l’apporto della capitana Elitsa Atanasijevic, spesso punto di riferimento nei momenti chiave dei match. Occhi puntati anche sull’esperienza di Nasya Dimitrova e sull’energia della centrale Hristina Vuchkova. Sul piano tattico, l’Italia dovrà prestare attenzione alle fiammate offensive delle avversarie, che spesso alternano blackout a momenti di grande brillantezza. La costanza del servizio, la solidità del muro e la capacità di variare i colpi in attacco saranno le chiavi per contenere una Bulgaria che ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà anche formazioni più quotate.

Per le azzurre sarà il primo di quattro appuntamenti in terra asiatica: dopo la Bulgaria, arriveranno nell’ordine Thailandia, Giappone e Cina, in un blocco che dirà molto sulla condizione e sulle ambizioni del gruppo tricolore in questa Nations League. Una nuova sfida da non sottovalutare, per continuare una striscia vincente che dura da oltre un anno.

Toni Zetova, che ha preso il posto di Lorenzo Micelli alla guida delle bulgare, ha chiamato con sé quasi tutto il blocco utilizzato nella prima settimana di gare, aggiungendo però qualche elemento, fra cui la ex Milano Marinova, che ricopre il ruolo di opposta. L’alzatrice titolare è Lora Slavcheva, 24 anni, in forza al Maritza Plovdiv, affiancata dalla esperta 34enne Lora Kitipova, che in Italia è passata da Vicenza una decina di anni fa ed ora gioca in Romania nel Rapid Bucarest.

Le opposte sono, appunto, la novità Radosina Marinova, che lo scorso anno ha giocato prima a Milano, poi si è trasferita in Indonesia al Jakarta Livin Mandiri e nella prossima stagione giocherà in Romania alla Dinamo Bucarest. Assieme a lei nel ruolo di opposta c’è la prossima giocatrice del Vallefoglia Mikaela Stoyanova, classe 2005, reduce da due stagioni al Levski Sofia in patria.

In banda le titolari sono una vecchia conoscenza del pubblico italiano Elitsa Vasilieva-Atanasijevic, moglie dell’ex opposto di Perugia, in Serie A1 con le maglie di Cremona, Perugia, Bergamo, Scandicci, Novara e Casalmaggiore, lo scorso anno in Turchia al Fenerbahce e il prossimo in Grecia al Panionios, e Aleksandra Milanova, 24 anni, dalla scorsa stagione al CSM Corona Brașov in Romania. Le riserve sono Iveta Stanchulova, 27 anni, del CSKA Sofia, ed Emileta Racheva, punto di forza dell’UTE Budapest in Ungheria.

Al centro giocano l’esperta Hristina Vuchkova, 33 anni, ex Bergamo, Modena e Conegliano, lo scorso anno al Fenerbahce e il prossimo in Russia al Proton-Saratov, e Nasya Dimitrova, classe 1992, attualmente in Turchia nelle file del Kuzeyboru. Le riserve sono Mariya Krivoshiyska del PAOK Salonicco e Borislava Saykova, 25 anni, del Maritza Plovdiv. Il libero titolare è la giovanissima 18enne Viktoria Ninova del CSKA Sofia e la riserva è Galina Karabasheva del CSM Brasov in Romania.