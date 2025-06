Italia-Brasile, il grande classico si riaccende al Maracanazinho

Cresce l’attesa per un confronto che promette spettacolo: sarà ancora una volta il Maracanazinho a ospitare una sfida ad altissimo livello tra Brasile e Italia, match che chiuderà la prima settimana di gare nella VNL e che mette di fronte due delle selezioni più prestigiose del panorama internazionale. Da una parte ci sono le azzurre campionesse olimpiche, dall’altra le verdeoro padrone di casa, protagoniste da anni ai vertici mondiali, oggi alle prese con un necessario ricambio generazionale, pur mantenendo un filo conduttore grazie alla presenza – per ora solo simbolica – di atlete di riferimento come Gabi e Carol, assenti in questo avvio casalingo.

L’Italia si presenta con fiducia a questo appuntamento, che potrebbe rappresentare un momento chiave nel percorso della squadra guidata da Julio Velasco. Resta da valutare la condizione fisica di Paola Egonu, messa alla prova nei giorni scorsi dalle alte temperature, al punto da dover rinunciare alla gara contro la Germania dopo aver rischiato un malore. Finora il cammino azzurro ha rispettato le aspettative: vittoria netta all’esordio contro una formazione sperimentale degli Stati Uniti, seguita da un successo al tie-break contro la Germania, arrivato al termine di una prestazione altalenante.

Il Brasile, dal canto suo, ha debuttato con un convincente 3-0 sulla Cechia, ma la sensazione è che entrambe le squadre abbiano ancora molto da esprimere, soprattutto in questa fase iniziale di una lunga estate internazionale. Si profila un duello molto combattuto, dove le brasiliane proveranno a sfruttare la loro rapidità nella costruzione del gioco, potenzialmente insidiosa per il muro italiano, mentre le azzurre punteranno su potenza e incisività al servizio, arma che potrebbe mettere in difficoltà la regia di Macris.

Quello allestito da Ze Roberto per la settimana casalinga della VNL 2025 non è il miglior Brasile possibile. Il coach brasiliano ha rinunciato ad alcune delle senatrici della squadra verde-oro, Gabi e Carol su tutte, per concedere loro un po’ di riposo, anche se su Carol non c’è certezza che possa affrontare il resto della stagione in Nazionale. L’alzatrice titolare è Macris, che è appena tornata in patria dopo l’esperienza turca prima nel Fenerbahce e poi nel Türk Hava Yolları SK. Al suo fianco Roberta Ratzke, che sarà la sua sostituta il prossimo anno nella cabina di regia del Türk Hava Yolları SK.

L’opposta titolare è Tainara Santos, che tornerà in patria nel Sesc-Flamengo dopo la stagione scorsa allo Shanghai Bright Ubest in Cina; assieme a lei Jheovana Emanuele del Flor de Ypê/Paulistano/Barueri. Le bande titolari dovrebbero essere la fortissima Ana Cristina, punto di forza dal 2021 del Fenerbahce in Turchia, e Bergmann, anche lei punto di forza del Türk Hava Yolları SK. In panca ci sono Aline Segato, in forza al Flor de Ypê/Paulistano/Barueri, e la ventenne Helena Wenk Hoengen, punto di forza del Sesc Flamengo.

Al centro le titolari sono Julia Kudiess, 22 anni, del Gerdau/Minas, e Diana Duarte, 26 anni, del Sesi Volei Bauru. Le riserve sono Lorena Viezel del Sesc/Flamengo e Luzia Nezzo, 21 anni, del Flor de Ypê/Paulistano/Barueri. I liberi sono Kika Erica Motta Lima, del Batavo/Mackenzie, 29 anni, e Lais Vasquez, anche lei del Sesc/Flamengo.