Italia-Belgio oggi in tv, Europei basket femminile 2025: orario semifinale, programma, streaming

Venerdì azzurro più che mai agli Europei femminili 2025. Dopo 30 anni l’Italia torna ad affrontare una semifinale continentale. Le azzurre di Andrea Capobianco sono invitate al ballo delle grandissime: Francia, Spagna e Belgio. Ed è proprio contro le Belgian Cats che si andrà a giocare al Peace and Friendship Stadium del Pireo.

Si ripresenta la stessa sfida che si giocò due anni fa a Tel Aviv. Quello era però il girone, questa è la semifinale, è un’altra Italia, ed è se possibile anche un altro Belgio. La squadra azzurra e le Cats sono finora all’interno di un percorso netto: una delle due dovrà per forza terminarlo. Sarà una sera speciale per il basket italiano, che con le sue Nazionali senior non vedeva un traguardo di questo tipo in un evento di rilevanza internazionale da Atene 2004 con la maschile. Oggi Zandalasini, Verona, Cubaj, Keys e compagne provano a creare tanti grattacapi a un grandissimo coach, Mike Thibault, e al quartetto Meesseman-Vanloo-Allemand-Linskens.

La semifinale tra Italia e Belgio si giocherà oggi alle 19:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv sui canali Rai in questo modo: Rai2 dalle 19:30 alle 20:25, Rai3 dalle 20:25 alla fine. Diretta anche su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204) per gli abbonati. Diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-BELGIO, SEMIFINALE EUROPEI FEMMINILI 2025 OGGI

Venerdì 27 giugno

Ore 19:30 Italia-Belgio – Diretta tv su Rai2 (19:30-20:25) e Rai3 (20:25-fine), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204)

PROGRAMMA ITALIA-BELGIO, SEMIFINALE EUROPEI FEMMINILI 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (19:30-20:25), Rai3 (20:25-fine), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport