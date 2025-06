Italbasket, senza Mancinelli la coperta diventa…una federa

Non c’è due senza tre e la quarta vien da sé: l’Italbasket ha fatto suo questo motto, interpretandolo però nella maniera più errata possibile: dopo Gallinari, Bargnani e Polonara, anche Mancinelli è finito nella lista degli indisponibili per i prossimi Europei in Slovenia che cominceranno il prossimo 4 settembre.

L’infortunio subito contro la Lituania nella giornata inaugurale dell’Acropolis Cup lo ha messo fuori uso ed il capitano azzurro potrà essere adesso soltanto uno spettatore nella rassegna continentale; con il roster oramai ridotto all’osso e con un ingente quantitativo di sale ed altrielementi ed antidoti anti jella, coach Pianigiani dovrà adesso gioco forza valorizzare ulteriormente gli elementi rimasti a disposizione. Probabile un maggior coinvolgimento di Melli e Gentile, duttili ed utilizzabili anche nello spot di ala piccola: questa sera contro la Grecia, nell’ultimo test prima del debutto europeo di mercoledì 4 contro la Russia e nell’anticipo dell’ultima gara della prima fase, il ct azzurro proverà ulteriori soluzioni, sperando di aver scritto la parola fine alla voce infortuni.

