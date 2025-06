ItalBasket: Guido Rosselli, dopo tanta gavetta ecco la Nazionale maggiore!

Il volto nuovo della nazionale azzurra di Simone Pianigiani ha il volto ed il nome di Guido Rosselli: il 30 enne empolese si è infatti ritagliato il suo ruolo nell’Italbasket, forte della sua stagione importante disputata con la maglia della Reyer Venezia.

Molto abile nel palleggio e nello sfruttare i miss-match spalle a canestro, il toscano si sta giocando la sua chance in maglia azzurra provando ad entrare nella lista dei convocati per il prossimo Europeo, facendosi trovare pronto nelle volte in cui coach Pianigiani lo ha chiamato in causa.

Cestista completo ma sottovalutato nel corso della sua ultra decennale carriera, fin qui ha avuto poche chance in massima serie, ben sfruttate però da quando però veste la casacca dei lagunari. Dopo la breve esperienza a Biella nel 2008, a Pistoia la guardia toscana nel biennio 2009-2011 ha vinto due edizioni della Coppa Italia (2010 e 2011) e sfiorato due volte la promozione con Veroli, diventando uno dei punti fermi della formazione ciociara.

Considerato da molti addetti ai lavori il miglior italiano della Legadue, la sua convocazione in Nazionale (6 presenze finora con due punti realizzati nell’amichevole contro Israele ndr) è un premio a tanti anni di gavetta per un prodotto doc della pallacanestro italiana.