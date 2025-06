Italbasket, la Trentino Cup è tua!

Va all’Italia la seconda edizione della Trentino Cup, torneo in preparazione ai prossimi Europei: gli azzurri di coach Simone Pianigiani hanno ottenuto la terza vittoria in altrettante partite battendo la Polonia con lo score finale di 76-65.

Buona gara degli azzurri che hanno sciorinato una buona pallacanestro nell’arco dei 40′ complessivi: Pianigiani parte con Rosselli, Cinciarini, Belinelli, Gentile e Cusin mentre è Lampe a tenere a galla i polacchi con ben 10 dei 17 punti complessivi siglati dagli ospiti nel primo quarto che si chiude in parità.

Il secondo periodo vede una fiammata azzurra grazie a Mancinelli, Belinelli e Melli sugli scudi: all’intervallo lungo è 41-32 per gli azzurri. Al rientro in campo sale in cattedra Alessandro Gentile che porta l’ Italbasket avanti di 16 al 30′ (64-48). Nell’ultimo quarto l’Italia amministra il vantaggio e grazie ai giovani Melli e Gentile può festeggiare la vittoria finale nel torneo.

Fonte foto: www.fip.it Camillo/Ciastoria