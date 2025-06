Italbasket, ecco i convocati per l’Europeo

Coach Simone Painigiani ha diramato la lista definitiva dei convocati per i prossimi Europei in programma da mercoledì prossimo in Slovenia: ancora una defezione però in casa azzurra.

Angelo Gigli, al rientro dal Torneo dell’Acropolis di Atene, ha manifestato un riacutizzarsi di una forma di gonalgia al ginocchio sinistro ed è stato autorizzato a lasciare il raduno. E’ stato quindi convocato al suo posto Daniele Magro; lascia anche Daniele Cavaliero.

Pertanto gli Azzurri che partecipano all’EuroBasket 2013 sono Pietro Aradori, Marco Belinelli, Andrea Cinciarini, Marco Cusin, Luigi Datome, Travis Diener, Alessandro Gentile, Daniele Magro, Nicolò Melli, Giuseppe Poeta, Guido Rosselli, Luca Vitali.

