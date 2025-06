IndyCar, weekend ad alta velocità a Road America nel ‘America’s National Park of Speed’

Riprende dopo meno di una settimana la stagione della NTT IndyCar Series con la consueta sfida a Road America. Ci sarà da divertirsi all’intero dell’ America’s National Park of Speed, il circuito più lungo e veloce dell’intero calendario che negli anni è diventato un riferimento per le monoposto e non solo.

Il tracciato di Elkhart Lake ha una metratura di 4.048 miles (6.515 km), intervallati da 14 pieghe. Ricordiamo che la IndyCar è tornata a correre nel 2016 dopo una lunga pausa iniziata nel 2008, un gradito rientro per una pista unica che non ha cambiato mai la propria configurazione sin dalla propria apertura nel 1955.

Il neozelandese Scott Dixon (2020 race-1, 2017), l’australiano Will Power (2016-2024), il californiano Alexander Rossi (2019), l’americano Josef Newgarden (2018, 2022), lo spagnolo Alex Palou (2021-2023) e lo svedese Felix Rosenqvist (2020 race-2) spiccano nell’albo d’oro di questa competizione, la nona delle diciassette previste da marzo a fine agosto.

Road America sarà il quarto road course del campionato dei sette previsti. Sarà l’ultimo week-end dei tre di giugno prima di una breve pausa che ci condurrà verso il ricchissimo mese di luglio con cinque competizioni in quattro week-end.