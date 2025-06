IndyCar, Palou torna a regnare a Road America

Alex Palou torna a regnare nella NTT IndyCar Series a Road America. Lo spagnolo non commette il minimo errore e festeggia per la sesta volta in nove prove confermandosi l’indiscusso padrone del campionato 2025. Il tre volte campione di Chip Ganassi Racing batte all’arrivo Felix Rosenqvist e Santino Ferrucci.

Louis Foster, dopo la prima pole in carriera, ha tenuto il primato alla partenza. Il #45 di RLL ha tentato di resistere a Scott McLaughlin (Penske #3), la corsa è subito stata neutralizzata con una caution in seguito ad un problema per David Malukas (Foyt #4).

Molti protagonisti hanno subito approfittato per effettuare la prima sosta ai box. Jacob Abel #51, Scott Dixon #9, Conor Daly #79, Alexander Rossi #20, Kyffin Simpson #8, Sting Ray Robb #77 e Marcus Amstrong #66 hanno cambiato strategia provando a sorprendere la concorrenza.

Il restart è stato piuttosto concitato con McLaughlin che è balzato in vetta per la prima volta. Il neozelandese ha provato ad allungare, ma è stato subito bloccato da una nuova Safety Car per un incidente a ‘Canada Corner’ di Robert Shwartzman (PREMA #83). Anche in questo caso non sono mancate le soste per alcuni piloti: in merito citiamo Malukas, Rossi, Simpson, e Pato O’Ward (McLaren #5).

Tutto è cambiato nuovamente con l’impatto contro le barriere di Sting Ray Robb (Juncos Racing #77). Questa volta gran parte dello schieramento ha deciso di fermarsi in pit road, Dixon ha automaticamente agguantato il primato provvisorio.

Anche in questo caso il #9 di Chip Ganassi Racing non ha potuto prendere il largo alla ripresa delle ostilità in seguito ad una nuova caution per un problema in curva 5 da parte di Conor Daly (Juncos Racing #76).

A 30 giri dalla fine l’evento è ripreso con Christian Lundgaard, il #7 di Arrows McLaren ha dovuto vedersela nel veloce tracciato che sorge nello Stato del Wisconsin al temibile Kyle Kirkwood (Andretti #27), Rosenqvist e Foster.

Kirkwood, galvanizzato dal doppio successo tra Detroit e Gateway, ha ottenuto il primato, ma una nuova bandiera gialla per un testacoda della Chevy #2 Team Penske di Josef Newgarden ha cambiato nuovamente le carte in tavola.

La strategia è diventata sempre più determinante nelle battute conclusive del GP di Road America ed ad avere la meglio è stato il veterano Scott Dixon. Il #9 ha iniziato a gestire ogni litro di carburante rimasto oltre a cercare in qualche modo di contenere il rientro di Alex Palou (Ganassi #10).

Ogni tentativo è stato fallito dal sei volte campione che ha due giri dalla fine ha spalancato la porta al sesto acuto in nove round per il catalano vincitore un mese fa della 500 Miglia di Indianapolis per la prima volta in carriera. Lo spagnolo torna quindi a festeggiare precedendo Rosenqvist e Santino Ferrucci (Foyt #14).

Armstrong e Simpson, altri due volti di Ganassi, hanno completato nell’ordine davanti a Malukas, Nolan Siegel (Arrows McLaren #6), Dixon e Rinus Veekay (Dale Coyne Racing #18). Continua la striscia di successi di Honda nella NTT IndyCar Series 2025, resta clamorosamente a zero Chevrolet dopo nove round disputati.

Next round tra due settimane in Ohio.