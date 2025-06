IndyCar, Palou prova a rifarsi al Gateway. Newgarden osservato speciale

Torna ad inizio estate la tappa della NTT IndyCar Series al World Wide Technology Raceway. Riprende il campionato dopo una sola settimana di sosta con secondo catino in programma dopo la 500 Miglia Indianapolis che abbiamo vissuto a fine maggio.

La serie americana riservata alle ruote scoperte ha deciso di cambiare data alla corsa di Madison che negli ultimi anni era stato inserito a fine anno prima del gran finale tra Portland e Nashville. Il provvedimento è stato preso visto il debutto dell’impianto di St. Louis nei Playoffs della NASCAR Cup Series come seconda sfida del Round of 16.

Scott Dixon (race-1 2020, 2023), Will Power (2018) e Josef Newgarden (2017, race-2 2020, 2021, 2022, 2024) sono coloro che hanno vinto almeno una volta al Gateway che dal 2004 al 2016 non ha più fatto parte del calendario a discapito di altri appuntamenti. L’impianto che sorge nello Stato dell’Illinois ha una sagoma particolare con quattro curve caratterizzate da un raggio differente e da un banking variabile. Turn 1-2, più strette, hanno una pendenza da 11 gradi, mentre per curva 3-4 l’inclinazione scende a 9°.

Peccato però che l’ottava tappa della NTT IndyCar Series 2025 si tenga in concomitanza con la disputa della 24h Le Mans valida per il FIA World Endurance Championship. Questo obbliga molti piloti a rinunciare alla classica francese, una decisione discutibile che fortunatamente non si era verificata negli ultimi anni. Su tutti l’anno scorso si erano spostati in Francia nomi di peso come il campione in carica Alex Palou, il sei volte campione Scott Dixon ed il giovane Nolan Siegel che vinse sul ‘Circuit della Sarthe’ nel 2024 in LMP2.