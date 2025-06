IndyCar, Kirkwood vince a Detroit. Out Palou

Kyle Kirkwood interrompe la striscia di successi di Alex Palou ottenendo la seconda affermazione stagionale nella NTT IndyCar Series. Il #27 di Andretti Global trionfa tra i muretti di Detroit al termine di un evento segnato da una breve red flag e dall’uscita di scena del fresco vincitore della Indy500.

La breve neutralizzazione è scattata nella parte finale dell’evento in seguito ad un incidente tra Louis Foster (Rahal #45) e Felix Rosenqvist (Shank Racing #60), mentre il catalano di Chip Ganassi Racing ha dovuto arrendersi prematuramente in seguito ad un impatto contro le barriere con David Malukas (Foyt #4).

Primo ritiro in stagione per lo spagnolo che prima d’oggi vantava come ‘peggior risultato’ il secondo posto nel GP di Long Beach vinto proprio da Detroit. Il #10 dello schieramento resta in ogni caso saldamente al comando della classifica generale.

Kirkwood ha chiuso con poco più di 3 secondi di scarto nei confronti di Santino Ferrucci (Foyt #14), Colton Herta (Andretti #26), Will Power (Penske #12) e Kyffin Simpson (Ganassi #8). Più attardati tutti gli altri al termine di una manifestazione segnata da una significativa serie di caution.

Prossimo round al Gateway, nuovo ovale presente in calendario dopo Indy.