IndyCar, Kirkwood si conferma anche su ovale a Gateway

Kyle Kirkwood si sblocca su ovale e vince a Gateway nella NTT IndyCar Series. Il portacolori di Andretti Global festeggia per la prima volta all’esterno di un tracciato cittadino a due settimane dalla seconda affermazione del 2025 in quel di Detroit.

L’americano non ha sbagliato nulla, soprattutto nel finale. La strategia è stata importantissima nelle ultime fasi dell’evento, Pato O’Ward (McLaren #5) e Christian Rasmussen (Ed Carpenter Racing #21) hanno dovuto accontentarsi della seconda e della terza piazza all’arrivo.

Diverse le bandiere gialle che hanno interrotto il tradizionale appuntamento nello Stato dell’Illinois. Da segnalare, oltre all’uscita di scena dell’autore della pole Will Power (Penske #12), il decollo di Josef Newgarden (Penske #2) sulla linea del traguardo dopo uno sfortunato contatto con Louis Foster (RLL #45). Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il due volte vincitore della Indy500 ed ex campione della serie.

Pausa di una settimana per i piloti della NTT IndyCar Series che torneranno subito in azione nella spettacolare location di Road America. Inizia un lungo periodo di gare per la serie che si concluderà a Nashville (su ovale come nel 2024) a settembre.