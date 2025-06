Incidente per Luca Lunetta, investito da Furusato: paura per il pilota italiano

Un GP d’Olanda che Luca Lunetta stava affrontando col piglio del pilota di qualità quello odierno in Moto3. Nel decimo appuntamento del Mondiale della minima cilindrata, il pilota della Honda Team SIC58, si era prodotto in una rimonta dalle retrovie, mettendo in mostra una frenata da straccio di licenza.

In lizza per il podio, nel penultimo giro della gara di Assen, il centauro romano ha impattato la ruota posteriore di chi lo precedeva, ovvero Alvaro Carpe, perdendo il controllo della sua moto e venendo investito involontariamente da Taiyo Furusato e lo spagnolo Adrian Fernandez, finiti anche loro a terra senza conseguenze particolari.

See more LATE, LATE DRAMA! Lunetta, Furusato and @31AdriFernandez are involved in a big crash #DutchGP pic.twitter.com/zodioqHWbq — MotoGP™ (@MotoGP) June 29, 2025

Lunetta è cosciente, ma avrebbe riportato la frattura della tibia della gamba destra. In conseguenza di questo incidente, è stata esposta la bandiera rossa che ha decretato la vittoria del leader del campionato, José Antonio Rueda.

Il pilota tricolore, dopo i controlli presso il centro-medico in circuito, è stato trasportato all’ospedale di Groningen per altri esami clinici. Sarà necessario un intervento chirurgico alla gamba, da capire se l’operazione si farà in Olanda oppure in Italia.