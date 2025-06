In Francia denigrano il calcio italiano: “La commedia dell’arte, stadi vergognosi, Retegui e Kean fatti passare per crack”

Mettere il dito nella piaga. La pesantissima sconfitta dell’Inter nella finale di Champions League contro il PSG sta dando modo a diversi tra addetti ai lavori e non di analizzare i motivi della debacle della formazione allenata da Simone Inzaghi, in rapporto a quella di Luis Enrique. A questo proposito, in Francia, non ci sono andati leggeri e soprattutto il mensile So Foot ha lanciato una vera e propria invettiva contro il calcio italiano e la Serie A.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la testata transalpina si è espressa anche con toni provocatori, volendo fare un confronto con il campionato francese (Ligue1). La Serie A viene descritta come la “Commedia dell’arte“, in cui calciatori normali come Retegui e Kean vengono rappresentati come dei fuoriclasse.

Considerazioni dure che si legano anche alle difficoltà del movimento nostrano e in cui l’interesse dello stesso pubblico sta venendo meno. Questo aspetto incide negativamente sulla qualità del gioco: “La Serie A un campionato che i tifosi non guardano e che le star fuggono, come Kvaratskhelia, con il Napoli che non aveva più argomenti per trattenerlo“.

“L’Italia non appartiene più al Big Four e la Francia marcia al fianco di Inghilterra, Spagna e Germania“, si può leggere nell’articolo citato. Un ragionamento in cui vi rientrano le difficoltà anche dal punto di vista strutturale delle società nel garantire impianti all’avanguardia e una gestione complessa delle casse aziendali ad hoc. In buona sostanza, il ko dell’Inter ha dato adito a scoperchiare il vaso di Pandora.