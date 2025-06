Il segreto di Carlos Alcaraz contro Sinner al Roland Garros? Una “pozione” magica svelata dal Times

Il sapore aspro del succo di cetriolini sottaceto avrebbe contribuito alla vittoria di Carlos Alcaraz nella finale del Roland Garros. Questa è la ricostruzione operata dal Times, il noto quotidiano britannico secondo cui lo spagnolo avrebbe ricavato le energie necessarie per rimontare da 0-2 contro Jannik Sinner proprio da questa “pozione” naturale.

Durante l’atto conclusivo, in effetti, il numero 2 del mondo è stato inquadrato in un paio di occasioni mentre beveva questo succo, come gli era già successo durante il trionfale Wimbledon dello scorso anno. Il succo di cetrioli è ricco di sodio e potassio, aiuta a prevenire i crampi muscolari e reintegra in maniera rapida gli elettroliti persi con il sudore.

Karl Cooke, ex responsabile scientifico della Federtennis britannica, ne ha parlato proprio al Times: “Il tennis è uno sport che si gioca prevalentemente al caldo, e per lunghe ore, come abbiamo visto domenica, e quindi i giocatori perdono molti elettroliti. La perdita di elettroliti è associata, sebbene non sia ancora dimostrato scientificamente, ai crampi. Quindi, se si monitorano le carriere degli atleti che soffrono di crampi, parte del problema potrebbe essere che non reintegrano gli elettroliti“.