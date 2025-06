Il ranking ATP degli italiani prima di Wimbledon: Sinner n.1, Musetti in top-10, Cobolli precede Berrettini

Wimbledon 2025 si aprirà lunedì 30 giugno e ci terrà compagnia fino a domenica 13 luglio. Il terzo Slam della stagione si preannuncia altamente appassionante e avvincente, l’Italia proverà a sognare in grande soprattutto con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti: il fuoriclasse altoatesino si presenterà sull’erba londinese da numero 1 del mondo, mentre il talentuoso toscano giocherà da numero 7 del mondo.

I due azzurri non hanno giocato nell’ultima settimana: Sinner ha mantenuto la vetta del ranking ATP con 10.430 punti davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz (9.300) e al tedesco Alexander Zverev (6.500), mentre Musetti ha conservato la settima piazza e si appresta a disputare il suo primo torneo stagionale su questa superficie visto che non gioca dalla semifinale del Roland Garros durante la quale ha accusato un infortunio. Qual è la situazione degli altri italiani nel ranking ATP in vista di Wimbledon?

Flavio Cobolli occupa brillantemente la 24ma piazza e sarà testa di serie a Wimbledon proprio come Matteo Berrettini, che staziona in 35ma posizione ma ha beneficiato di alcuni forfait. Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego hanno guadagnato una posizione nell’ultima settimana, inserendosi rispettivamente in 43ma e 47ma piazza. Luciano Darderi è invece scivolato indietro di tre piazze ed è 59mo, in top-100 sono presenti anche Mattia Bellucci (73mo) e Luca Nardi (95mo, verrebbe superato dallo statunitense Jenson Brooksby in caso di vittoria a Eastbourne).

RANKING ATP ITALIANI A WIMBLEDON

1. Jannik Sinner 10.430

7. Lorenzo Musetti 4.140

24. Flavio Cobolli 2.035

35. Matteo Berrettini 1.515

43. Matteo Arnaldi 1.215

47. Lorenzo Sonego 1.171

59. Luciano Darderi 989

73. Mattia Bellucci 864

95. Luca Nardi 655 (96mo se Jenson Brooksby vincerà il torneo di Eastbourne)

131. Francesco Passaro 453

133. Matteo Gigante 449

138. Fabio Fognini 437

139. Andrea Pellegrino 437

187. Federico Arnaboldi 295