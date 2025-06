Il manager di Jorge Martin incalza: “Può già firmare con chi vuole”. Aprilia seccata: “Per noi vale il contratto”

Anche se in pista non è rimasto che per una manciata di ore in questo 2025, Jorge Martin sta facendo comunque versare fiumi e fiumi d’inchiostro. Il campione del mondo in carica, infatti, oltre ad una serie di infortuni che lo hanno tenuto quasi sempre ai box, sta vivendo una vera e propria querelle con l’Aprilia dalla quale ha fatto letteralmente il diavolo a quattro per trovare una separazione immediata. Una situazione che ha lasciato molti a bocca aperta nel paddock, accusando lo spagnolo di “scarsa riconoscenza” nei confronti di un team con il quale aveva firmato un munifico biennale non più tardi di pochi mesi fa.

Com’è ben noto, però, Martinator è entrato in battaglia contro la Casa di Noale, per liberarsi dall’accordo nel più breve tempo possibile. Una situazione esplosiva e imprevista che sta provocando macerie a non finire e che, statene certi, ne lascerà ancora parecchie per la strada. Da un lato, infatti, l’entourage del pilota classe 1998 sta già ragionando in vista della prossima annata. Anzi, il suo manager, Albert Valera, ha rivelato che, dal loro punto di vista, Jorge Martin può già sin da ora firmare con chi vuole in vista del campionato 2026.

Dall’altro lato, invece, Aprilia è irritata. Anzi decisamente infuriata per non usare inutili giri di parole. Il team italiano, come ha riportato Sky Sport, non ha voluto rispondere alla dichiarazione del manager del centauro spagnolo e, anzi, ha voluto ribadire con forza la propria posizione: un contratto c’è, è in essere ed è legale. Il team veneto farà di tutto per farlo rispettare. Ed ora, quindi? Come proseguirà questo clamoroso e rovente braccio di ferro?

Ricordiamo che lo spagnolo ha deciso di attivare una clausola che permette di renderlo libero (ma solamente a partire dal secondo anno) se, dopo le prime 6 gare, non si trovasse in una determinata posizione di classifica. Appare semplice capire come Aprilia non valuti minimamente questa eventualità, contando anche il lungo stop del campione del mondo della classe regina. Come detto, però, Albert Valera nelle ultime ore ha rincarato la dose: “L’attivazione della clausola lascia Jorge libero di firmare con chiunque voglia per il 2026. Team interessati? Honda è un’alternativa, ovviamente”. (Fonte: Motorsport.com).

Come si può capire, “ne vedremo delle belle”. Per il momento sarà importante capire quando potrà tornare in azione l’iberico. Come ha rivelato il suo grande amico Aleix Espargarò, il recupero procede bene e non dovrebbe mancare molto al suo rientro alle gare. Nel corso della prossima settimana Martinator si sottoporrà a nuovi test medici che ci permetteranno di capire in maniera migliore le tempistiche. Germania? Cechia? In ogni caso lo spagnolo dovrà comunque effettuare una giornata di test a Misano per rompere il ghiaccio. Ghiaccio che, vista la situazione rovente, sembra il modo ideale per affrontare le inevitabili polemiche che si annunciano all’ordine del giorno. Jorge Martin lo sa, e sembra pronto a vivere da separato in casa questo finale di campionato. Fuori e dentro la pista.