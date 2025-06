Il Giro d’Italia tornerà a Milano? Ipotesi cronometro

Il Giro D’Italia tornerà a far tappa a Milano nel 2026? Per ora è solo un’ipotesi, a cui però sta già lavorando la RCS Media Group, azienda organizzatrice della Corsa Rosa. Questa mattina non a caso il Presidente Urbano Cairo ha parlato di questa possibilità, svelando di essere già in contatto con il Sindaco Beppe Sala al fine di accogliere di nuovo i corridori nella città meneghina a cinque anni dall’ultima volta, datata 2021.

Nello specifico Cairo ha parlato del futuro de Giro in occasione del Premio Volti della Metropoli, andato in scena proprio nel capoluogo lombardo: “Ci lavoriamo sicuramente, sarebbe una bella opportunità. (con Sala) Ci siamo visti ieri, è andata molto bene, direi che il rapporto con lui è eccellente; mi fa piacere che abbia il desiderio di far tornare il Giro d’Italia a Milano, magari con una bella cronometro, in un giorno tipo sabato o domenica“.

Il Presidente ha dunque proseguito: “Milano è la mia città, sono felice di poter fare qualcosa per la città. Il Giro è arrivato a Milano sotto la mia gestione tre volte su nove, e poi siamo ben lieti di fare una tappa speciale, una cronometro o qualcosa del genere“.

Ricordiamo che Milano è stata la città di arrivo dell’edizione 2020 e del 2021, vinte rispettivamente da Tao Geoghegan Hart e da Egan Bernal