Il futuro del rugby mondiale si gioca in Italia: al via il Mondiale U20

A partire da questa domenica, 29 giugno, l’Italia sarà il palcoscenico del Mondiale Under 20 di rugby, con le 12 migliori squadre giovanili del mondo pronte a darsi battaglia tra Lombardia e Veneto. Le città coinvolte – Calvisano, Rovigo, Verona e Viadana – ospiteranno le giovani promesse del rugby internazionale, in un torneo che culminerà nella finalissima del 19 luglio.

Tra i grandi protagonisti attesi ci sono Inghilterra e Nuova Zelanda, che mirano a confermare i loro eccellenti risultati storici, mentre la Francia cercherà di confermarsi come uno dei team da battere negli ultimi anni. Occhi puntati anche sul Sudafrica, desideroso di sfatare il proprio tabù delle semifinali.

Il formato del torneo prevede tre gironi da quattro squadre ciascuno. Dopo le prime tre giornate, accederanno alle semifinali i vincitori di ogni gruppo e la migliore seconda classificata. Anche le squadre escluse dalla lotta per il titolo continueranno a giocare: si disputeranno infatti semifinali e finali per stabilire le posizioni dalla quinta alla dodicesima.

Il Gruppo A è il più avvincente sulla carta. Vi troviamo Inghilterra, Australia, Sudafrica e Scozia. L’Inghilterra, campione in carica, ha vinto ben quattro volte, l’ultima nel 2024, mentre il Sudafrica ha trionfato nel 2012. L’Australia ha sfiorato il titolo due volte e la Scozia rientra nella competizione dopo cinque anni d’assenza.

Nel Gruppo B spicca la Francia, finalista lo scorso anno e vincitrice di tre degli ultimi quattro tornei (che però non si sono disputati tra il 2020 e il 2022 per il Covid), affiancata da Argentina, Galles e Spagna, alla sua seconda partecipazione. Il Gruppo C vede la Nuova Zelanda – sei volte campione – confrontarsi con Irlanda, Italia padrona di casa e Georgia.

Nel 2024, l’Inghilterra ha sollevato il trofeo battendo la Francia 21-13 nella finale di Città del Capo, mentre la Nuova Zelanda ha conquistato il terzo posto superando l’Irlanda. Proprio Inghilterra e Nuova Zelanda restano le squadre da battere, con un totale di 17 finali disputate nella storia del torneo. La Francia, però, non starà a guardare: dopo il successo nell’ultimo Sei Nazioni U20, vuole completare l’opera anche a livello mondiale. Il Sudafrica, invece, cercherà di riscattarsi dopo la deludente settima posizione ottenuta in casa nel 2024.