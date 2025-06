Il cuore non basta: l’Italia U21 resta in 9 e si arrende alla Germania…e all’arbitro

Il cuore non basta alla Nazionale italiana di calcio Under21 nei quarti di finale degli Europei 2025. Alla MOL Aréna di Dunajská Streda, in Slovacchia, la squadra allenata da Carmine Nunziata ha perso 3-2 contro la Germania in una partita dalle tante emozioni.

Italia in vantaggio al 58′ con Luca Koleosho al 58′, raggiunta poi dalla realizzazione di Nick Woltemade al 68′. L’espulsione di Wilfried Gnonto all’81’ cambia la partita, con i tedeschi avanti 2-1 con Nelson Weiper all’87’. Succede di tutto e gli azzurrini rimangono in nove per l’espulsione per comportamento scorretto anche di Mattia Zanotti al 90′, innervosito da un arbitraggio indecente. Sembra finita, eppure al 96′ arriva il gol di Giuseppe Ambrosino su punizione vale il pari 2-2. Ai supplementari i nostri portacolori danno tutto, ma devono cedere per la marcatura al 117′ di Merlin Rohl. Sarà quindi la compagine teutonica a sfidare la Francia in semifinale.

PRIMO TEMPO – Nunziata punta sulla difesa a tre con Ghiraldi, Coppola e Pirola a comporre il tris davanti a Desplanches. Gnonto viene scelto come terminale offensivo, assistito da Fabbian e Koleosho. Germania che punta sul 4-3-3 e il tridente composto da Gruda, Tresoldi e Woltemade. Nei primi 15′ i tedeschi mettono grande pressione e gli azzurrini faticano a costruire gioco, commettendo diversi errori in uscita. Pericoloso Woltemade con una percussione e un tiro di precisione di poco al lato. Dal 20′, però, la squadra di Nunziata alzata il baricentro, riuscendo a intercettare tanti palloni e creando i presupposti per realizzare. Grande prova di Koleosho, abilissimo a saltare l’uomo e a creare dei presupposti per segnare, ma manca la collaborazione di Gnonto. Ci provano anche Prati e Fabbian con gli inserimenti senza palla, ma manca sempre quel quid per fare la differenza. Desplanches, in tutto questo, interviene col piede su una conclusione di Tresoldi sul finire del primo tempo.

SECONDO TEMPO – Azzurrini autorevoli nella ripresa, pressando e costruendo. Koleosho uomo ovunque, ben supportato dalle sovrapposizioni di Ruggeri a creare non pochi grattacapi alla retroguardia teutonica. E’ proprio sulla catena sinistra che c’è il gol del vantaggio tricolore: il calciatore dell’Atalanta innesca il n.17 azzurrino che dalla sinistra rientra verso l’area e lascia partire un destro che colpisce il palo interno e termina in rete al 58′. La Germania reagisce e su palla inattiva c’è il pari al 68′: poca precisione nelle marcature preventive e Woltemade di testa insacca. All’81’ un momento importante, ovvero l’entrata di Gnonto e la doppia ammonizione valsa il rosso. Italia in dieci e 6′ dopo sotto di un gol per la marcatura di Weiper. I nervi saltano ai giocatori italiani, anche per un arbitraggio gravemente insufficiente e condizionante. Zanotti anche viene espulso e l’Italia rimane in nove. Incredibilmente, però, al 90+6′ Ambrosino trova il 2-2 su calcio di punizione.

SUPPLEMENTARI – I ragazzi di Nunziata cercano di compattarsi, provando a tenere botta per trascinare la Germania ai calci di rigore. Grande impegno per i giocatori in campo, ma su un’azione caotica in area, un rimpallo finisce sul piede di Rohl al 117′, che condanna la selezione nostrana con una bella conclusione dal limite. Le ultime battute sono all’insegna del grande nervosismo, col direttore di gara a dispensare cartellini gialli solo alla squadra italiana.