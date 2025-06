Il campionato Europeo a squadre di Madrid parte con l’asta nel cuore della città

Tutto pronto a Madrid per il via ai Campionati Europei a squadre di atletica leggera – First Division, che per tre giorni vedranno le migliori nazionali continentali sfidarsi punto su punto per il titolo. A inaugurare la rassegna, giovedì 20 giugno, saranno le due gare di salto con l’asta, in programma nella spettacolare cornice del Palazzo Reale, con la gara femminile alle ore 16.00 e quella maschile alle 18.30, in una vera e propria celebrazione della tecnica e dell’eleganza di una delle specialità più affascinanti dell’atletica.

Sarà Elisa Molinarolo a difendere i colori azzurri nella gara femminile, subentrata dopo il forfait per infortunio di Roberta Bruni. Per l’atleta veneta sarà una prova impegnativa contro alcune delle migliori specialiste d’Europa. Occhi puntati sulla francese Marie-Julie Bonnin, campionessa mondiale indoor, sulla svizzera Angelica Moser, oro europeo in carica, e sulla ceca Amálie Svabíková, tra le più continue dell’anno.

Nel concorso maschile debutto in Nazionale assoluta per Matteo Oliveri, fresco di record personale con 5,71 metri a Lucca. Non ci sarà Armand Duplantis, ma il livello resta altissimo con il greco Emmanouil Karalis come uomo da battere. Al suo fianco, lo specialista Menno Vloon per l’Olanda, il francese Thibaut Collet, in crescita di condizione, e il polacco Piotr Lisek, nome di riferimento della disciplina.

Ogni punto può fare la differenza nella First Division. In ogni gara, la prima squadra classificata ottiene 16 punti, la seconda 15, e così via fino all’ultima (sedicesima), che riceve 1 solo punto. A vincere il campionato sarà la nazione con il maggior numero di punti sommati al termine delle 37 gare del programma (19 maschili, 19 femminili e la staffetta mista 4×400).

Attenzione anche alle modalità di eliminazione nei salti: nel salto con l’asta (così come nell’alto), si è eliminati al quarto errore complessivo, e non dopo tre errori consecutivi come di consueto. Un dettaglio che può cambiare le strategie e l’andamento delle gare. Con il debutto delle aste e i primi punti da assegnare, si apre dunque il cammino dell’Italia in un’edizione degli Europei a squadre che si preannuncia serrata ed emozionante, tra ritorni, debutti e caccia al podio finale.