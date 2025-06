I VERI CAVALIERI DELLE ACQUE! Assolo entusiasmante, l’Italia domina il 4 di coppia in Coppa del Mondo a Varese!

Arriva la seconda vittoria azzurra alla Schiranna: nella prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di canottaggio, in corso a Varese, dopo il due senza senior femminile, l’Italia si impone anche nel quattro di coppia senior maschile, grazie a Matteo Sartori, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili.

Piazza d’onore per Polonia 1, poi la Gran Bretagna ed i Paesi Bassi, mentre si registra anche il quinto posto dell’altra imbarcazione azzurra con Edoardo Rocchi, Luigi Tommaso Riccelli, Josef Giorgio Marvucic ed Andrea Pazzagli. Sesta posizione per Polonia 2.

Italia 1 passa alle spalle di Polonia 1 dopo 500 metri, opera il sorpasso all’inizio della fase di passo e dai 1000 metri in poi prende il comando delle operazioni e va a vincere in maniera netta, tagliando il traguardo in 5:38.37, davanti a Polonia 1, seconda in 5:40.94, con un equipaggio per metà rinnovato rispetto al bronzo degli Europei.

Gradino più basso del podio per la Gran Bretagna, terza in 5:42.23, con tre dei quattro atleti che avevano conquistato l’oro continentale, mentre terminano al quarto posto i Paesi Bassi in 5:43.50, con un quartetto totalmente diverso rispetto a quello della rassegna europea, chiusa con l’argento.

Quinto posto per Italia 2 di Edoardo Rocchi, Luigi Tommaso Riccelli, Josef Giorgio Marvucic ed Andrea Pazzagli, i quali concludono in 5:50.71 e bruciano sulla linea del traguardo Polonia 2, che termina in sesta posizione con il tempo di 5:50.95.