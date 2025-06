I tornei di Sinner e Alcaraz dopo il Roland Garros: le strade si separano, appuntamento alla finale di Wimbledon?

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale del Roland Garros, che andrà in scena domenica 8 giugno (ore 15.00) sulla terra rossa di Parigi. Per la prima volta in carriera le due stelle del panorama tennistico internazionale si fronteggeranno in un atto conclusivo dello Slam: il fuoriclasse altoatesino ne ha conquistati tre e insegue il suo primo sigillo nella capitale francese, mentre il fenomenale spagnolo proverà a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa.

Si tratterà della partita che chiuderà la stagione su questa superficie e da lunedì si passerà subito all’erba. Il numero 1 e il numero 2 del mondo osserveranno una settimana di riposo dal 9 al 15 giugno e torneranno in campo in quella successiva, la seconda riservata al verde: Jannik Sinner ha scelto il torneo ATP 500 di Halle, mentre Carlos Alcaraz ha optato per il torneo ATP 500 di Londra (il Queen’s).

Entrambe le competizioni scatteranno il 16 giugno e i due tennisti vorranno essere assolutamente protagonisti tra la località tedesca e la capitale britannica. L’azzurro sarà chiamato a difendere i 500 punti del trionfo ottenuto nella passata stagione, mentre l’iberico avrà una cambiale di appena 50 punti visto che lo scorso anno venne battuto dal padrone di casa Jack Draper agli ottavi di finale. Una cosa è certa: Sinner e Alcaraz non si affronteranno più fino all’eventuale finale di Wimbledon, il terzo Slam della stagione che incoronerà il suo campione il prossimo 13 luglio e dove lo spagnolo cercherà di difendere il titolo.