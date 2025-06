I precedenti tra Sinner e Djokovic. Netta inversione di tendenza dalla Coppa Davis 2023 in avanti

Jannik Sinner e Novak Djokovic saranno protagonisti della seconda semifinale del Roland Garros 2025. Venerdì 6 giugno andrà in scena dunque sul Philippe Chatrier uno dei match più importanti della loro rivalità (non si sono mai affrontati nell’ultimo atto di un Major), divisa sin qui in due periodi ben definiti e caratterizzata attualmente da un bilancio di perfetta parità (4-4).

Il serbo si è aggiudicato i primi tre scontri diretti con l’azzurro, battendolo abbastanza nettamente a Montecarlo nel 2021 e poi più in lotta per due anni consecutivi a Wimbledon (rimontando due set nei quarti del 2022 e 3-0 nella semifinale del 2023). Il vento è cambiato poi nell’autunno 2023, con l’altoatesino che ha ottenuto la sua prima vittoria su Nole nel round robin delle ATP Finals di Torino al termine di una battaglia durissima (7-6 al terzo).

Djokovic si è riscattato in realtà pochi giorni più tardi dominando la finale con un duplice 6-3 (dopo aver rischiato l’eliminazione nella fase a gironi) e portandosi avanti 4-1 negli head to head con il futuro numero uno del mondo. Il 25 novembre 2023 è a conti fatti una data spartiacque per questo dualismo, che ha vissuto il suo capitolo più intenso e per certi versi drammatico sul veloce indoor di Malaga in occasione della semifinale di Coppa Davis.

La Serbia era in vantaggio 1-0 e si trovava quindi ad un solo successo dalla qualificazione in finale (contro l’Australia), mentre l’Italia era ormai spalle al muro con l’obbligo di vincere due match consecutivi per ribaltare la situazione. Jannik e Novak si sono spartiti i primi due set, poi l’azzurro ha dovuto servire sotto 4-5 al terzo per prolungare l’incontro ritrovandosi però sotto 0-40. In quel decimo game è cominciata però una nuova storia, con i tre match point salvati ed il break successivo che ha regalato a Sinner una vittoria cruciale (nell’immediato ma anche e soprattutto in ottica futura).

I due si sono incrociati nuovamente quel giorno per il doppio decisivo (con Sonego e Kecmanovic a completare le formazioni), ma l’inerzia era ormai tutta a favore del team azzurro che dominò la partita (6-3 6-4) per poi conquistare la tanto agognata ‘insalatiera’. Nel 2024 il nativo di San Candido ha sconfitto Djokovic in semifinale agli Australian Open (6-1 6-2 6-7 6-3) ed in finale a Shanghai (7-6 6-3), pareggiando i conti sul 4-4 nei testa a testa con all’attivo una striscia aperta di tre successi consecutivi in singolare sul fenomeno di Belgrado.