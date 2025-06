I precedenti tra Musetti e Alcaraz. Lo spagnolo è in striscia positiva da 5 partite, ma quella finale ad Amburgo…

Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz hanno rispettato i pronostici della vigilia, superando i primi cinque turni e diventando i due semifinalisti della parte bassa del tabellone al Roland Garros 2025. Si preannuncia una sfida stellare tra l’azzurro e lo spagnolo, con in palio un posto in finale contro uno tra Jannik Sinner, Alexander Bublik, Novak Djokovic e Alexander Zverev.

Venerdì 6 giugno sul Philippe Chatrier andrà in scena il terzo scontro diretto della stagione sulla terra battuta, ma di gran lunga il più importante in assoluto della loro rivalità. Musetti e Alcaraz si sono affrontati in passato sette volte, se consideriamo anche la semifinale del Challenger di Trieste nel 2020 vinta dall’allora diciassettenne iberico per 6-3 al terzo set.

Prendendo in esame solamente il circuito maggiore, il bilancio degli head to head vede il murciano classe 2003 in vantaggio 5-1 con una striscia aperta di cinque successi consecutivi. Il toscano ebbe la meglio infatti nella loro prima sfida nel Tour, imponendosi per 6-4 6-7 6-4 sulla terra rossa nell’estate del 2022 in occasione della finale dell’ATP 500 di Amburgo.

Una grande impresa per il carrarino, che festeggiò proprio quel giorno il suo primo titolo ATP. Il vento cambiò poi nel 2023, con Alcaraz che travolse Musetti sia agli ottavi del Roland Garros (6-3 6-2 6-2) che sul cemento di Pechino (6-2 6-2). Senza storia anche l’ottavo di Miami 2024 (6-3 6-3), mentre in questa stagione il tennista italiano ha effettuato un notevole salto di qualità diventando un vero top player sulla terra e mettendo in difficoltà il rivale spagnolo sia in finale a Montecarlo (3-6 6-1 6-0) che recentemente in semifinale a Roma (6-3 7-6) nonostante una prestazione al di sotto delle aspettative anche a causa del vento.