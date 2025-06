I numeri di Jannik Sinner al suo rientro: percentuale spaventosa di set vinti nettamente

Un incedere notevolissimo. Jannik Sinner ha fatto il suo rientro ufficiale nel torneo di Roma. Tre mesi di stop dovuti alla vicenda “Clostebol” e i punti interrogativi non mancavano su quale sarebbe stata la versione dell’azzurro dopo una pausa così lunga. Da questo punto di vista, si deve rimarcare che il rendimento sia stato eccelso.

Sinner, infatti, ha giocato 28 set e ne ha vinti ben 25. Nella Capitale si è spinto fino all’atto conclusivo, dove solo Carlos Alcaraz ha saputo piegarlo, approfittando di una condizione generale migliore, anche in relazione al contesto di gioco in sui la partita si è tenuta.

Prendendo in considerazione anche i set affrontati e vinti a Parigi, in quest’edizione del Roland Garros, si deve evincere che finora Jannik abbia affrontato solo in tre circostanze dei “long set” nei 25 che ha vinto e 9 di questi invece sono coincisi con punteggi nettissimi, ovvero 6-0 (5 volte) e 6-1 (4 volte).

Numeri che non mentono quindi sul rendimento del pusterese e ora scopriremo se questi poi avranno un impatto concreto nel Major a Parigi.

PARTITE JANNIK SINNER AL RIENTRO

Jannik Sinner b. Mariano Navone 6-3 6-4

Jannik Sinner b. Jesper de Jong 6-4 6-2

Jannik Sinner b. Francisco Cerundolo 7-6 (2) 6-3

Jannik Sinner b. Casper Ruud 6-0 6-1

Jannik Sinner b. Tommy Paul 1-6 6-0 6-3

Carlos Alcaraz b. Jannik Sinner 7-6 (5) 6-1

Jannik Sinner vs Arthur Rinderknech 6-4 6-3 7-5

Jannik Sinner vs Richard Gasquet 6-3 6-0 6-4

Jannik Sinner vs Jiri Lehecka 6-0 6-1 6-2

Jannik Sinner vs Andrey Rublev 6-1 6-3 6-4

Jannik Sinner vs Alexander Bublik 6-1 7-5 6-0