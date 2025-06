I MAESTRI DEL FIORETTO! L’Italia batte la Francia in un assalto thriller e si laurea campione d’Europa!

La chiusura perfetta. Cala il sipario sugli Europei di scherma di Genova con la meravigliosa medaglia d’oro dell’Italia nella prova a squadre di fioretto maschile. Il quartetto azzurro composto da Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Filippo Macchi ed Alessio Foconi si riconferma nuovamente sul gradino più alto della rassegna continentale, trionfando in un’emozionante finale contro la Francia con il punteggio di 45-43.

L’Italia è sempre stata avanti anche con un buonissimo inserimento di Foconi. Nel settimo assalto, complice anche un po’ di nervosismo che ha portato anche ad un cartellino rosso, Macchi ha perso due stoccate di vantaggio (35-32). Marini, decisivo assolutamente in semifinale contro l’AIN, è salito in pedana al posto di Foconi, ma ha subito un pesantissimo 8-4 da Loisel che ha dato il vantaggio ai francesi. Ci ha pensato, però, Bianchi che è stato eccezionale contro Pauty (6-3), firmando la quarantacinquesima stoccata.

Il bronzo è andato alla selezione degli atleti indipendenti (praticamente la Russia), che ha battuto il sorprendente Belgio con il punteggio di 45-28. L’AIN aveva messo in grande difficoltà gli azzurri in semifinale, con l’Italia che si è imposta per 45-40 dopo una sfida complicatissima. Il cammino degli azzurri era cominciato già dai quarti di finale con il comodo successo sull’Austria per 45-33.

Un’ultima giornata che ha visto per l’Italia anche il bronzo delle spadiste, con la stoccata decisiva di Alberta Santuccio nel minuto supplementare per battere 27-26 l’Estonia. La medaglia d’oro è andata all’Ucraina, giustiziera delle azzurre in semifinale, che ha battuto la Svizzera per 45-34.

L’Italia chiude gli Europei di Genova con tredici medaglie (miglior nazione per totale di podi) ed al secondo posto nel medagliere alle spalle della Francia (5 ori contro 3). Per la squadra azzurra sono 3 ori, 2 argenti ed 8 bronzi. Il protagonista sicuramente è stato Guillaume Bianchi, che ha conquistato il titolo sia nella prova individuale sia in quella a squadre. L’altro oro è arrivato sempre dal fioretto con le ragazze nella prova a squadre.