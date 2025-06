I dubbi di Simone Collio: “Problema di preparazione per Jacobs. Non penso lo rivedremo prima di agosto”

Simone Collio è stato l’ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone in onda sul canale Youtube di OA Sport. L’ex velocista azzurro inizia il suo racconto dal “re” dei velocisti, ovvero Marcell Jacobs, che ha vissuto un esordio stagionale a Turku non certo felice.

“Davvero un peccato. Aveva iniziato la gara con un tempo di reazione davvero eccellente. Una dimostrazione di quanto fosse concentrato e motivato al blocco di partenza. Purtroppo è arrivato questo problema fisico. Obiettivamente dev’esserci qualcosa che non va nella preparazione. Non sono a conoscenza di quello che è successo, ma sappiamo che a marzo ha avuto un problema importante. Anche in quel caso l’amarezza è notevole perchè lo stavo vedendo bene, più fluido. Lo avevo anche contattato con un messaggio sottolineando come lo vedessi fluido. A questo punto speriamo che possa riprendersi nel migliore dei modi. Deve però riallinearsi a livello di preparazione”.

Un aspetto che ha colpito è che Jacobs dopo i 30 metri sembra perdere parecchio di intensità. “Non so dare una motivazione a questo calo. Forse era meglio non gareggiare, ma se Marcell diceva che era pronto è stato giusto seguire le sue sensazioni. Alle spalle ci sono tante dinamiche che si legano ad un atleta come lui. Anche gli sponsor. Fattori esterni? Non facendo più parte del gruppo che lavora con lui non so esattamente come stiano le cose. Senza dubbio Marcell è uno che condivide poco a livello social, per cui non si sa molto. Penso che la sua stagione, però, sia stata lineare. Lui è uno dei più grandi fenomeni che abbia mai visto non solo in pista anche a livello di recupero infortuni. Ha sempre una enorme motivazione”.

Quando lo rivedremo in gara? “Ad occhio e croce solamente ad agosto. Prima deve riorganizzare la preparazione e lavorare bene e lontano dai guai”.

