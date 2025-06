I candidati alla Presidenza del Coni: 8 nomi per la successione di Malagò, c’è Franco Carraro

Sono otto i candidati alla Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano: alle ore 14.00 odierne sono scaduti i termini per presentare le candidature alla guida del CONI in vista delle elezioni che avranno luogo il prossimo 26 giugno a Roma. Si eleggerà il successore di Giovanni Malagò, il quale non ha potuto ambire a un nuovo mandato in virtù della legge vigente.

La grande novità dell’ultima ora è l’85enne Franco Carraro, che è già stato alla guida del Coni dal 1978 al 1987 e che nel proprio curriculum vanta anche di essere stato Presidente della FIGC, ministro del turismo e senatore. Già note da tempo le candidature di Luca Pancalli (Presidente del Comitato Paralimpico) e Luciano Buonfiglio (Presidente della Federcanoa), nella lista figurano anche Giuseppe Macchiarola (medico sportivo 71enne), Pierluigi Giancamilli (dirigente del pentathlon moderno), Duccio Bartalucci (ex CT della Nazionale Italiana di salto ostacoli), Mauro Checcoli (due medaglie olimpiche a Tokyo 1964 nell’equitazione) e Carlo Iannelli.

La Commissione Elettorale Centrale ha escluso le candidature di Saimon Conti ed Ettore Thermes per assenza di requisiti. Serviranno 41 voti per essere eletti e al momento non sembra esserci un favorito assoluto.

CANDIDATI PRESIDENZA CONI

Duccio Bartalucci, Luciano Buonfiglio, Franco Carraro, Mauro Checcoli, Pierluigi Giancamilli, Carlo Iannelli, Giuseppe Macchiarola, Luca Pancalli.

CANDIDATI GIUNTA NAZIONALE

RAPPRESENTANTI FSN-DSA (7 posti, di cui al massimo 5 per Presidenti Federali): Diana Bianchedi, Tania Cagnotto, Angelo Cito (Taekwondo), Giovanni Copioli (Motociclismo), Cordiano Dagnoni (Ciclismo), Luca Antonio M. Di Mauro, Marco Di Paola (Sport Equestri), Francesco Ettorre (Vela), Laura Lunetta (Danza Sportiva), Andrea Mancino (Biliardo e Bowling), Giuseppe Manfredi (Pallavolo), Ugo Claudio Matteoli (Pesca Sportiva e Attività Subacquee), Stefano Mei (Atletica), Francesco Montini, Claudio Ponzani (Surfing Sci nautico e Wakeboard), Flavio Roda (Sport Invernali), Mario Scarzella, Giulia Soresina, Paolo Vaccari.

ATLETI (2 posti, con equa rappresentanza di genere): Elena Micheli (Pentathlon Moderno), Giampaolo Ricci (Pallacanestro), Valentina Rodini (Canottaggio).

TECNICI (1 posto): Tathiana Garbin (Tennis), Elisabet Spina (Calcio).

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (1 posto): Cecilia Morandini (Asc), Juri Morico (Opes), Andrea Pantano (Libertas), Salvatore Bartolo Spinella (Csain).

RAPPRESENTANTE COMITATI REGIONALI (1 posto): Domenico Ignozza, Bruno Perra, Marco Riva, Sergio Roncelli.

RAPPRESENTANTE DELEGATI PROVINCIALI (1 posto): Sergio D’Antoni, Domenico Ignozza, Sergio Roncelli, Guglielmo Talento.