Hopman Cup, Italia sconfitta ed eliminata

Termina con una sconfitta per 3-0 la Hopman Cup 2014 per l’Italia che a Perth cede per 3-0 all’Australia nel match conclusivo del girone A: gli azzurri chiudono con un bilancio di 2 sconfitte ed una vittoria. Contro gli aussie la strada si mette subito in salita, con la sconfitta di Andreas Seppi per 62 64 contro Milos Raonic che determina l’eliminazione anticipata dalla manifestazione.

Non va meglio alla Pennetta, costretta al ritiro sotto 4-0 contro la Bouchard. Nel doppio conclusivo, Seppi è stato affiancato dalla giovane Bojana Bobusic, perdendo 61 64 contro Raonic-Bouchard.

In finale ci vanno Polonia e Francia, prima nell’altro raggruppamento.

