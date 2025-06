Hockey pista: Trissino batte Lodi all’overtime nella gara-1 delle finali scudetto

Comincia nel segno di Trissino la serie dedicata alla Finale scudetto del Campionato di Serie A1 2024-2025 di hockey pista. In occasione della prima sfida infatti i veneti hanno battuto Lodi per 4-2, avendo la meglio dopo una sfida combattutissima, messa in ghiaccio soltanto ai supplementari.

Parte in discesa l’incontro per i padroni di casa, abili ad aprire le marcature al 23:34 con Andrea Malagoli, rete che precede il raddoppio, siglato al 12:20, di Gioele Piccoli. I lombardi incassano il colpo, ma hanno presto una reazione d’orgoglio.

Non a caso al 21:59, dopo un cartellino blu di Malagoli, Francesco Compagno trasforma un tiro diretto, riaprendo le sorti di una partita che torna agli equilibri iniziali al 3:41 del secondo tempo, quando Antonioni firma il goal del 2-2 con un bolide sulla lunga distanza, portando così la battaglia all’extra time.

Ma sarà proprio ai supplementari che i bianco blu saliranno in cattedra, complice due meraviglie di Pereira Morais che, al 2:34, mette a referto sotto il sette il 3-2 siglando il 4-2 definitivo grazie ad un diagonale che non lascia scampo al portiere avversario. Non manca dunque il rammarico per Lodi, in controllo della pallina per gran parte anche dell’overtime, senza però trovare il guizzo vincente. Gara-2 si svolgerà il 4 giugno.