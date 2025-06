Hockey pista: Lodi vince ai rigori contro Trissino. Finale scudetto sull’1-1

Dopo la vittoria ai supplementari di gara -1 da parte del Trissino in casa, domenica scorsa 1° giugno, mercoledì sera le finali scudetto della Serie A 2024-2025 di hockey su pista hanno vissuto un nuovo incredibile capitolo in gara -2.

A imporsi, questa volta addirittura ai rigori, è stato il Lodi, capace al PalaCastellotti di riequilibrare la serie tricolore sistemandola sul punteggio di 1-1 (per un totale di 5 gare complessive).

Dopo lo spettacolare 4-4 dei tempi regolamentari, con il punteggio inchiodato in perfetta parità ai supplementari, a decidere la sfida sono stati i tiri dal dischetto. Fondamentale in quest’ottica è stata la segnatura di Nadini, che già aveva marcato durante la gara, per consegnare ai lombardi un match tiratissimo.

Di seguito il tabellino del match e il calendario delle prossime gare scudetto: si torna in pista sabato 7 giugno alle ore 20.45 in casa del Trissino per gara -3.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – PLAYOFF – FINALE SCUDETTO – GARA-2 – Programma e designazioni arbitrali

Mercoledì 4 Giugno 2025 – ore 20:45 – PalaCastellotti di Lodi

AMATORI WASKEN LODI – HOCKEY TRISSINO = 6-5 ai rigori (3-4, 1-0, 0-0, 0-0, 2-1) (serie 0-1)

Amatori Wasken Lodi: Grimalt (C), Najera, Antonioni, Compagno, Faccin – Fernandes, Nadini, Giovannetti, Bozzetto, Porchera – All. Bresciani

Hockey Trissino: Sgaria, Cocco G, Gavioli D, Malagoli, Mendez – Morais, Garcia R, Piccoli Gio, Pinto J (C), Zampoli- All. Bertinato

Marcatori: 1° tempo: 6’10” Mendez (TRI), 13’01” Nadini (LOD), 19’34” Faccin (LOD), 19’59” Gavioli (LOD), 21’13” Garcia R (TRI), 23’46” Cocco (sup.num) (TRI), 24’19” Giovannetti (LOD) – 2° tempo: 14’31” Faccin (LOD) – Rigori: Antonioni e Nadini (LOD); Garcia R (TRI)

Espulsioni: 1° tempo: 9’46” Compagno (2′) (LOD) e Garcia R (2′) (TRI), 22’36” Compagno (rosso) (LOD)

Arbitri: Filippo Fronte di Novara e Marco Rondina di Vercelli