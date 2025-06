Hockey pista: la Newco Roller Matera è campionessa d’Italia al femminile

La Newco Roller Matera non sbaglia un colpo e da favorita della Final Four, in casa, vince lo scudetto 2025 della Serie A Femminile di hockey pista per la stagione 2024-2025.

Le lucane, dopo aver superato in semifinale 4-3 il Valdagno in un incontro tiratissimo, si sono imposte addirittura per 7-1 contro la Rotellistica Scandianese, in un duello di fatto controllato dall’inizio alla fine.

Troppo forti Taccardi (autrice di due reti insieme a Tarrida) e compagne: abili a scoperchiare la partita con la rete di Lamacchia e poi di condurla in porto prima con il 4-0 del primo tempo e poi con il 7-1 finale, con le emiliano-romagnole in grado di segnare la rete della bandiera per il momentaneo 5-1 con Gimeno.

In attesa che la serie scudetto al maschile fra Trissino e Lodi si chiuda, al momento i veneti sono in vantaggio 2-1 dopo gara -3, il movimento hockeystico nazionale ha assegnato il suo primo tricolore.