Hockey pista: date e format della Serie A1 2025-2026. Ci sono anche la Supercoppa e la Coppa Italia

In vista della stagione 2025-2026, la FISR ha rilasciato le linee guida per il calendario relativo alla Serie A1 di hockey su pista che ripartirà con l’edizione numero 103 del suo campionato.

Tutti a caccia del Trissino, in un torneo che scatterà l’11 ottobre prossimo e che si comporrà di 26 giornate di regular season a cui aggiungere i playoff scudetto e i playout salvezza: nel mezzo la Coppa Italia, prima invece la Supercoppa Italiana fra la stessa Trissino e il Lodi, con le gare in programma fra il 27 settembre, in Lombardia, e il 4 ottobre, in Veneto.

Il format e il calendario delle Serie A1 di hockey su pista 2025-2026

– Si giocherà con 14 squadre iscritte;

– 26 giornate di regular season (13 d’andata e 13 di ritorno);

– Inizio previsto: 11 ottobre;

– Fine del girone d’andata e nomina delle 8 squadre partecipanti alla Coppa Italia: 6 gennaio 2026;

– Quarti di finale di Coppa Italia: 20, 21, 27 e 28 gennaio (gara unica in casa della miglior classificata)

– Final Four di Coppa Italia: 7-8 marzo 2026;

– Termine regular season: 18 aprile 2026;

Le prime sei classificate accederanno direttamente ai playoff scudetto, mentre le squadre dal 7° al 10° posto giocheranno i preliminari dei playoff (22-25 aprile 2026: varrà ancora la regola della somma dei goals ed in caso di parità complessiva, sarà qualificata la miglior classificata in stagione).

Le squadre classificate dall’11° al 14° posto giocheranno i playout dal 25 aprile al 30 maggio. Nel caso in cui il distacco tra la 11° e la 12° classificata al termine della stagione regolare sia superiore a 6 punti, la squadra classificata all’11° posto non prenderà parte ai play out salvezza; le ultime due classificate nei playout (si parte sempre con metà dei punti) saranno retrocesse in Serie A2.

Playoff scudetto

I quarti di finale si giocheranno al meglio delle 3 gare (29 Aprile, 2 Maggio ed eventualmente il 6 Maggio per Gara-3).

Le semifinali e le finali si giocheranno invece al meglio delle 5 gare

Semifinali: 9 Maggio, 13 Maggio, 16 Maggio, 20 Maggio (quarta gara in casa della peggior classificata) e 23 Maggio (quinta gara in casa della miglior classificata).

Finali Scudetto: sabato 30 Maggio, 3 Giugno, 6 Giugno, 10 Giugno e 13 Giugno.