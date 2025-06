Hockey ghiaccio femminile, i gironi delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’Italia pesca la Francia!

Da giovedì 5 a giovedì 19 febbraio è in programma il torneo femminile di hockey su ghiaccio valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Le squadre partecipanti sono 10 (due in meno rispetto agli uomini), che verranno suddivise in due raggruppamenti da cinque con le prime quattro classificate di ogni girone ammesse ai quarti di finale.

L’Italia, qualificata di diritto in qualità di Paese ospitante, è stata inserita nel gruppo B insieme a Germania, Svezia, Giappone e Francia (ripescata al posto della Russia, ormai ufficiosamente esclusa dal CIO in attesa dell’ufficialità). Tutti i match del round robin e della fase a eliminazione diretta si giocheranno a Milano tra la nuova Arena Santa Giulia e l’Ice Hockey Arena di Rho.

Le Azzurre debutteranno il 5 febbraio contro la Francia in uno scontro diretto già decisivo per sognare un difficile passaggio del turno, poi sfideranno nell’ordine Svezia (7 febbraio), Giappone (9 febbraio) e Germania (10 febbraio). Di seguito la composizione dei gironi nel torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

GIRONI HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE MILANO CORTINA 2026

Gruppo A: Canada, Stati Uniti, Finlandia, Cechia, Svizzera.

Gruppo B: Germania, Svezia, Giappone, Francia, Italia.