Hockey ghiaccio, annunciati i primi 6 convocati delle 12 nazionali per Milano Cortina 2026. Tornano le stelle NHL

Nella giornata di ieri sono stati annunciati i primi sei giocatori di ciascuna delle 12 Nazionali qualificate, inseriti nei roster preliminari, al torneo di hockey su ghiaccio maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: all’inizio del prossimo anno saranno resi noti i roster definitivi.

Tra i primi convocati sono presenti anche atleti che giocano nella National Hockey League (NHL): nel Canada ci sono Sidney Crosby e Connor McDavid, negli Stati Uniti Auston Matthews e Matthew Tkachuk, nella Germania Leon Draisaitl, nella Cechia David Pastrňák, nella Svezia William Nylander e nella Finlandia Aleksander Barkov.

Le 12 Nazionali qualificate sono state suddivise in tre gironi da quattro squadre: Canada, Cechia, Svizzera e Francia nel Gruppo A, Finlandia, Svezia, Slovacchia ed Italia nel Gruppo B, Stati Uniti, Germania, Lettonia e Danimarca nel Gruppo C.

ROSTER PRELIMINARI HOCKEY GHIACCIO MILANO CORTINA

Stati Uniti

Jack Eichel (Club: Vegas Golden Knights, USA)

Quinn Hughes (Club: Vancouver Canucks, Canada)

Auston Matthews (Club: Toronto Maple Leafs, Canada)

Charlie McAvoy (Club: Boston Bruins, USA)

Brady Tkachuk (Club: Ottawa Senators, Canada)

Matthew Tkachuk (Club: Florida Panthers, USA)

Canada

Sidney Crosby (Club: Pittsburgh Penguins, USA)

Nathan MacKinnon (Club: Colorado Avalanche, USA)

Cale Makar (Club: Colorado Avalanche, USA)

Connor McDavid (Club: Edmonton Oilers, Canada)

Brayden Point (Club: Tampa Bay Lightning, USA)

Sam Reinhart (Club: Florida Panthers, USA)

Francia

Yohann Auvitu (Club: HC Vítkovice, Czechia)

Pierre-Édouard Bellemare (Club: HC Ajoie, Switzerland)

Jules Boscq (Club: HPK, Finland)

Hugo Gallet (Club: Tappara, Finland)

Jordann Perret (Club: Mountfield HK, Czechia)

Alexandre Texier (Club: St. Louis Blues, USA)

Danimarca

Jesper Jensen Aabo (Club: EC-KAC, Austria)

Frederik Andersen (Club: Carolina Hurricanes, USA)

Oliver Björkstrand (Club: Tampa Bay Lightning, USA)

Lars Eller (Club: Washington Capitals, USA)

Nikolaj Ehlers (Club: Winnipeg Jets, Canada)

Jonas Røndbjerg (Club: Vegas Golden Knights, USA)

Slovacchia

Erik Černák (Club: Tampa Bay Lightning, USA)

Martin Fehérváry (Club: Washington Capitals, USA)

Šimon Nemec (Club: New Jersey Devils, USA)

Martin Pospíšil (Club: Calgary Flames, Canada)

Juraj Slafkovský (Club: Montreal Canadiens, Canada)

Tomáš Tatar (Club: EV Zug, Switzerland)

Germania

Leon Draisaitl (Club: Edmonton Oilers, Canada)

Philipp Grubauer (Club: Seattle Kraken, USA / Coachella Valley Firebirds, USA)

Lukas Reichel (Club: Chicago Blackhawks, USA)

Moritz Seider (Club: Detroit Red Wings, USA)

Tim Stützle (Club: Ottawa Senators, Canada)

Nico Sturm (Club: Florida Panthers, USA)

Svizzera

Kevin Fiala (Club: Los Angeles Kings, USA)

Nico Hischier (Club: New Jersey Devils, USA)

Roman Josi (Club: Nashville Predators, USA)

Timo Meier (Club: New Jersey Devils, USA)

Nino Niederreiter (Club: Winnipeg Jets, Canada)

Jonas Siegenthaler (Club: New Jersey Devils, USA)

Cechia

Lukáš Dostál (Club: Anaheim Ducks, USA)

Radko Gudas (Club: Anaheim Ducks, USA)

Martin Nečas (Club: Colorado Avalanche, USA)

Ondřej Palát (Club: New Jersey Devils, USA)

David Pastrňák (Club: Boston Bruins, USA)

Pavel Zacha (Club: Boston Bruins, USA)

Italia

Damian Clara (Club: San Diego Gulls, USA / Anaheim Ducks, USA)

Diego Kostner (Club: HC Ambrì-Piotta, Switzerland)

Thomas Larkin (Club: Schwenninger Wild Wings, Germany)

Daniel Mantenuto (Club: HC Bolzano, Italy)

Tommy Purdeller (Club: HC Val Pusteria, Italy)

Luca Zanatta (Club: HC Val Pusteria, Italy)

Svezia

Rasmus Dahlin (Club: Buffalo Sabres, USA)

Victor Hedman (Club: Tampa Bay Lightning, USA)

Adrian Kempe (Club: Los Angeles Kings, USA)

Gabriel Landeskog (Club: Colorado Avalanche, USA)

William Nylander (Club: Toronto Maple Leafs, Canada)

Lucas Raymond (Club: Detroit Red Wings, USA)

Finlandia

Sebastian Aho (Club: Carolina Hurricanes, USA)

Aleksander Barkov (Club: Florida Panthers, USA)

Miro Heiskanen (Club: Dallas Stars, USA)

Esa Lindell (Club: Dallas Stars, USA)

Mikko Rantanen (Club: Dallas Stars, USA)

Juuse Saros (Club: Nashville Predators, USA)

Lettonia

⁠Rodrigo Ābols (Club: Philadelphia Flyers, USA / Lehigh Valley Phantoms, USA)

Uvis⁠ ⁠Balinskis (Club: Florida Panthers, USA)

⁠Teodors Bļugers (Club: Vancouver Canucks, Canada)

⁠Zemgus Girgensons (Club: Tampa Bay Lightning, USA)

⁠Elvis Merzļikins (Club: Columbus Blue Jackets, USA)

⁠Artūrs Šilovs (Club: Vancouver Canucks, Canada / Abbotsford Canucks, Canada)