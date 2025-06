Hamilton sconsolato: “Buon 5° posto ma senza aggiornamenti della vettura le prestazioni sono sempre quelle…”

Lewis Hamilton prova a fare buon viso a cattivo gioco dopo il quinto posto ottenuto al termine delle qualifiche del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, laddove ha vinto ben 7 volte in carriera, il pilota del team Ferrari ha provato a fare del proprio meglio nel corso della Q3 ma, ancora una volta, la sua SF-25 non lo ha assecondato a dovere.

La pole position porta la firma di George Russell con il tempo di 1:10.899 abile a beffare Max Verstappen per 160 millesimi. Terza posizione per Oscar Piastri a 221 millesimi, quarta per Andrea Kimi Antonelli a 492 millesimi. Quinto tempo proprio per Lewis Hamilton a 627 millesimi, sesto Fernando Alonso a 687 settimo Lando Norris a 726, quindi ottavo Charles Leclerc a 783. Nono Isack Hadjar a 968 millesimi, quindi completa la top10 Alexander Albon a 1.008.

Il pilota sette volte campione del mondo ha raccontato a Sky Sport quanto avvenuto in pista al termine delle qualifiche odierne: “Siamo migliorati in qualifica, però la prestazione della vettura a livello generale è sempre quella. Non stiamo aggiornando la macchina, l’abbiamo fatto solo una volta in questa prima parte di campionato, per cui non stiamo progredendo”.

Ad ogni modo il nativo di Stevenage non vuole rassegnarsi: “Direi che sono grato di avere ottenuto il quinto posto. Non penso potessi fare meglio. Forse potevo fare quarto se avessimo azzardato le gomme medie. Dopotutto chi ci precede è più veloce di noi. Gli obiettivi per domani? Vittoria no, ma podio perchè no?”