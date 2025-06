GTWC Europe, Valentino Rossi torna a Spa pronto per battagliare contro i migliori

Valentino Rossi è pronto per tornare protagonista questo fine settimana nel GT World Challenge Europe Powered by AWS con la prestigiosa 24h di Spa-Francorchamps. Il ‘Dottore’ è atteso al ritorno nella serie SRO per il terzo round dell’Endurance Cup e successivamente per il round della Sprint Cup di Misano Adriatico di metà luglio.

La leggenda del Motomondiale guiderà la BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT in coppia con l’ex pilota F1 Kevin Magnussen ed il tre volte campione DTM René Rast. Il danese ed il tedesco guideranno per la prima volta insieme all’italiano che ha già partecipato a tre edizioni della più importante competizione GT al mondo.

La line-up ha tutte le carte in regola per ben figurare: WRT è una delle realtà più rinomate dello schieramento e negli ultimi anni la BMW M4 GT3 si è mostrata come una delle auto più competitive nell’impegnativa pista belga.

Rossi, così come le altre unità portate da WRT e ROWE Racing, hanno quindi la chance concreta di ben figurare in una prova difficilissima da conquistare. Con 75 auto in azione contemporaneamente, tutte della stessa categoria come accade in ogni evento SRO, la 24h di Spa è una delle gare più complesse da vincere, una battaglia che parte già con le qualifiche.

La lotta contro il cronometro è infatti uno dei momenti più importanti del fine settimana. Scattare in 50ma posizione può essere un enorme problema da affrontare, un limite difficile da colmare perché come già detto di fatto tutti hanno un’occasione essendo tutti in pista nella medesima classe GT3.