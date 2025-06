GTWC Europe, Mercedes sbanca finalmente a Monza

Mercedes ottiene finalmente il successo nella 3h di Monza, secondo round del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Matteo Cairoli, nel giorno del suo compleanno, trionfa in casa insieme a Maro Engel e Lucas Auer, il tridente di Winward Racing Team MANN-Filter regala al brand teutonico la prima affermazione in Lombardia dopo oltre dieci anni di tentativi falliti.

Le AMG GT3 EVO hanno dominato il fine settimana e l’auto n. 48 è stata perfetta nelle intense tre ore d’azione. Engel, Cairoli e poi Auer sono saliti in cattedra a metà evento davanti alla Mercedes n. 17 GetSpeed di Jules Gounon/Fabian Schiller/Luca Stolz, successivamente out in seguito ad un problema tecnico con una ruota.

La vettura n. 48 ha festeggiato nell’impianto tricolore precedendo Marvin Kirchhöfer/Joseph Loake/Benjamin Goethe (Garage 59 McLaren n. 59) e Nicki Thiim/Mattia Drudi/Marco Sorensen (Comtoyou Aston Martin n. 7).

AlManar Racing by WRT BMW n. 777, al top in Gold Cup con Al Faisal Al Zubair/Jens Kligmann/Ben Tuck, chiudono nell’ordine precedendo Team WRT BMW n. 32, Schumacher CLRT Porsche n. 22 e Walkenhorst Motorsport BMW n. 34.

Piccola pausa ora per il più importante campionato europeo dedicato alle vetture GT3 che riprenderà a fine giugno con la 24h di Spa valida come sempre anche come competizione regina dell’Intercontinental GT Challenge.