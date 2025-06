GTWC Europe, Marvin Kirchhöfer per la prima volta in pole alla 24h di Spa

Marvin Kirchhöfer firma la pole per la CrowdStrike 24 Hours of Spa 2025, la prima per McLaren. Il tedesco svetta nella lotta contro il cronometro per il terzo evento dell’Intercontinental GT Challenge e del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup precedendo di oltre 4 decimi la Mercedes #17 GetSpeed di Jules Gounon.

La McLaren 720S GT3 EVO n. 59 del team Garage 59 ha avuto la meglio nella Superpole confermando quanto di buono fatto nelle qualifiche di ieri. Terza piazza invece per la BMW M4 GT3 EVO n. 31 Team WRT, poi sanzionata per non aver rispettato il tempo di uscita dalla pit lane.

Boutsen VDS Mercedes n. 9 ha chiuso in quarta piazza precedendo la Ferrari 296 GT3 n. 51 AF Corse di Alessio Rovera. Top10 anche per la 296 GT3 ufficiale n. 50 che ha ottenuto il nono posto alle spalle della Posche 992 GT3-R n. 92 Herberth Motorsport in pole in Gold Cup.

17ma piazza per Valentino Rossi con la BMW M4 GT3 EVO n. 46. L’alfiere del team WRT è riuscito ad entrare nella prima parte dello schieramento, l’italiano condividerà il volante domani con Kevin Magnussen e René Rast.

74 auto e non 75 sono attese ai nastri di partenza della competizione GT più importante al mondo, da segnalare infatti l’incidente quest’oggi che ha escluso l’Aston Martin Vantage GT3 EVO n. 34 Walkenhorst Motorsport. Domani alle 16.30 la partenza, live su YouTube ed anche su Sky Sport.