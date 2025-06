GTWC Europe, le due Ferrari e Valentino Rossi accedono alla Superpole. McLaren in vetta

McLaren firma il giro veloce nelle qualifiche della 24 Ore di Spa, la più grande competizione GT al mondo protagonista all’interno del calendario del GT World Challenge Europe Powered by AWS e dell’Intercontinental GT Challenge. La 720S GT3 EVO n. 59 gestita dal Garage 59 ed affidata a Marvin Kirchhöfer/Joseph Loake/Benjamin Goethe.

L’equipaggio, al termine delle quattro sessioni cronometrate, si è imposto nei confronti della BMW M4 GT3 EVO n. 31 Team WRT di Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde/Marco Wittmann e la Porsche 992 GT3-R n. 22 Schumacher CLRT di Klaus Bachler/Laurin Heinrich/Ayhancan Güven.

Top10 conquistata ed accesso automatico alla lotta per la pole anche per le due Ferrari 296 GT3 n. 51 e n. 50, rispettivamente in 7ma ed ottava piazza. Presente domani in Superpole anche l’equipaggio n. 46 di Valentino Rossi/René Rast/Kevin Magnussen, presenti in 20ma piazza dopo le qualifiche odierne.

In totale sono state ben cinque le red flag che hanno spezzato il ritmo di una sessione segnata dall’arrivo della pioggia nella parte iniziale. La condizione atmosferica dovrebbe migliorare domani con la bagarre per la pole e soprattutto sabato e domenica per la corsa.