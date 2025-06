GTWC Europe, Lamborghini trionfa nella 24 Ore di Spa per la prima volta. 3° posto Ferrari n. 51

Il tricolore sventola a Spa-Francorchamps al termine della 24 Ore valida per il GT World Challenge Europe Powered by AWS grazie alla strepitosa affermazione di Lamborghini, Grasser Racing Team ed il forte terzetto composto da Mirko Bortolotti/Luca Engstler/Jordan Pepper.

Il marchio bolognese ottiene il primo successo della propria storia in Belgio dopo una prova semplicemente perfetta. Lamborghini diventa il sesto costruttore differente a vincere in altrettanti anni la competizione GT più importante al mondo battendo la Porsche n. 96 Rutronik Racing e la Ferrari n. 51 AF Corse.

Sven Muller/Patric Niederhauser/Alessio Picariello e Alessandro Pier Guidi/Alessio Rovera/Vincent Abril completano nell’ordine in seconda ed in terza piazza. La Porsche ha provato a battagliare contro Lamborghini negli ultimi minuti dopo aver recuperato terreno sull’auto italiana grazie ad un perfetto ingresso ai box prima di un Full-Course-Yellow.

Rutronik Racing ha annullato a meno di 4 ore dalla fine tutto il margine creato da Lamborghini a sei ore dalla bandiera a scacchi in occasione di una breve pausa per rimuovere l’Aston Martin n. 21 Comtoyou Racing ferma in curva 6.

Porsche precede Ferrari n. 51 e la 296 GT3 ufficiale n. 50. La BMW M4 GT3 EVO n. 98 ROWE Racing termina invece in quinta piazza dopo aver ricevuto nel finale una penalità per aver abusato troppe volte dei limiti della pista.

11mo posto per la BMW n. 46 Team WRT di Valentino Rossi/Kevin Magnussen/René Rast, mentre è da segnalare il nono posto overall ed il primo in Gold Cup per Max Verstappen Racing.com. La compagine del quattro volte campione del mondo di F1 ha primeggiato con Aston Martin in Aston Martin grazie al lavoro svolto da Harry King/Thierry Vermeulen/Chris Lulham.

Nelle altre classi festeggiano Romain Leroux/Mateo Villagomez/Oliver Soderstrom (Walkenhorst Motorsport Aston Martin n. 35), Dustin Blattner/ Conrad Laursen/ Dennis Marschall/ Zacharie Richard Robichon (Kessel Racing Ferrari n. 74) e Noam Abramczyk/Mathieu Detry/ Fabian Duffieux/Bo Yuan (AV Racing by Car Collection Motorsport Porsche n. 29), rispettivamente a segno in Silver, Bronze e PRO Am.

Prossimo round del GTWC Europe a Misano Adriatico per una nuova prova della Sprint Cup.