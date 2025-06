GTWC Europe, Lamborghini e Ferrari si contendono il successo alla 24 Ore di Spa a 6h dalla fine!

Lamborghini e Ferrari si contendono il successo nella 24 Ore di Spa 2025, appuntamento valido per il GT World Challenge Europe Powered by AWS. L’Huracan GT3 EVO n. 63 GRT di Mirko Bortolotti/Luca Engstler/Jordan Pepper e la 296 GT3 n. 51 AF Corse – Francorchamps Motors Ferrari di Alessandro Pier Guidi/Vincent Abril/Alessio Rovera sono in corsa per imporsi contro la BMW M4 GT3 EVO n. 988 ROWE Racing e la Porsche 992 GT3-R n. 96 Rutronik Racing.

La Porsche, grazie ad una strategia differente con una sosta non effettuata rispetto ai rivali, è in cima alla graduatoria provvisoria a sei ore dalla bandiera a scacchi con l’equipaggio composto da Sven Muller/Patric Niederhauser/Alessio Picariello.

Il tridente di Rutronik Racing tiene testa a sei ore dalla fine alla Lamborghini n. 63 del nostro Mirko Bortolotti, alla BMW n. 998, all’Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO n. 33 Verstappen.com Racing (leader in Gold Cup) e la Ferrari n. 51 attualmente affidata al monegasco Vincent Abril.

Leggermente più attardato Valentino Rossi con la BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT. Il ‘Dottore’ insegue un piazzamento nella Top10 insieme al tedesco René Rast ed al danese Kevin Magnussen.