GTWC Europe, BMW in vetta nelle prove libere della 24h di Spa

Parte forte BMW nelle prove libere della 24 Ore di Spa-Francorchamps, terzo round del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Raffaele Marciello è stato il più veloce con la M4 GT3 EVO n. 98 ROWE Racing, il vincitore della 24h del Nurbugring di settimana scorsa ha tenuto testa alla Ferrari n. 51 AF Corse.

Alessandro Pier Guidi/Alessio Rovera/Vincent Abril inseguono la BMW n. 98 al termine delle pre-qualifiche, il turno più indicativo della giornata vista l’assenza della pioggia. Da segnalare però una breve interruzione per un incidente dopo Eau Rouge della Mercedes AMG GT3 EVO n. 81 Winward Racing (Bronze Cup).

Terzo posto assoluto per la McLaren 720 GT3 EVO n. 59 targata Garage 59 davanti alla seconda Ferrari di AF Corse (n. 50) ed all’Audi R8 LMS GT3 EVO II n. 26 Sainteloc Racing iscritta regolarmente alla Bronze Cup.

Più attardata la BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT che vede in azione Kevin Magnussen René Rast e Valentino Rossi. 47mo posto assoluto su 75 per la vettura bavarese che ora tornerà in azione alle 21.15 con gli altri protagonisti per le qualifiche che decideranno i venti equipaggi successivamente coinvolti nella Superpole di domani.