GTWC Europe, 75 auto per la 24h Spa. Ferrari e Valentino Rossi osservati speciali

A due settimane dalla 93ma edizione della 24h Le Mans ed a soli sette giorni dalla 53ma 24h del Nurburgring tutto è pronto per la 77ma 24h di Spa, la competizione GT più importante al mondo che quest’anno vedrà un numero record di 75 vetture contemporaneamente in pista.

Dieci marchi sono attesi ai nastri di partenza per un evento che nuovamente sarà valido per il GT World Challenge Europe Powered by AWS e contemporaneamente anche per l’Intercontinental GT Challenge.

Aston Martin ha vinto lo scorso anno con Mattia Drudi/Marco Sorensen/Nicki Thiim (Comtoyou Racing Aston Martin n. 7), il tridente prova a confermarsi nella serratissima griglia che vede oltre 20 auto iscritte nella sola classe PRO.

Lo scorso anno il marchio inglese vinse approfittando di un problema ad ingresso box che limitò la Ferrari 296 GT3 n. 51 di Alessandro Pier Guidi/Alessio Rovera. I campioni in carica del GTWC Europe ci riprovano insieme al francese Vincent Abril dopo aver condiviso il volante con Davide Rigon, l’equipaggio citato dividerà il box con la line-up n. 50 di Eliseo Donno/Antonio Fuoco/Arthur Leclerc.

Oltre a Mercedes e Porsche attenzione a BMW che vedrà come team di riferimento WRT e ROWE Racing. Nel primo caso, oltre alla titolare M4 GT3 EVO n. 32 di Ugo de Wilde/Kelvin van der Linde/Charles Weerts, la compagine di Vincent Vosse ripropone l’auto n. 31 di Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde/Marco Wittmann e la n. 46 di Valentino Rossi/Kevin Magnussen/René Rast.

Nuova sfida per il ‘Dottore’ nella difficile competizione delle Ardenne con dei nuovi compagni di squadra. La leggenda del Motomondiale dividerà infatti per la prima volta il volante con l’ex pilota F1 Magnussen e con il tre volte campione DTM Rast. Menzione speciale in ogni caso per ROWE Racing che oltre all’auto n. 98 di Augusto Farfus/Jesse Krohn/Raffaele Marciello avrà anche la n. 998 di Phillip Eng/Dan Harper/Max Hesse.

Domani, giovedì 26 giugno, le prove libere e le qualifiche in vista della Superpole di venerdì. Sabato, invece, la gara a partire dalle 16.30, in diretta su YouTube ed anche su Sky Sport con il commento di Ivan Nesta e Marco Nesi.