Griglia di partenza Superbike, GP Emilia-Romagna 2025: Bulega in pole, Bassani in prima fila a Misano!

Nicolò Bulega ha conquistato la pole position del GP di Emilia-Romagna, tappa del Mondiale Superbike che va in scena questo weekend sul circuito di Misano. Il centauro della Ducati ha firmato il record della pista intitolata alla memoria di Marco Simoncelli, meritandosi la partenza al palo per la gara-1 di oggi pomeriggio e la Superpole Race in programma domani mattina.

Il leader del campionato ha preceduto il turco Toprak Razgatlioglu, alfiere BMW e suo avversario diretto per la conquista del titolo iridata. Axel Bassani completa la prima fila, mentre alle spalle del terzetto troviamo Sam Lowes, Alex Lowes e Remy Gardner. Di seguito la griglia di partenza del GP di Emilia-Romagna, tappa del Mondiale Superbike che va in scena questo weekend sul circuito di Misano

GRIGLIA DI PARTENZA GP EMILIA-ROMAGNA SUPERBIKE 2025

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’31.618 6 166,055 274,1

2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’31.856 0.238 0.238 6 165,624 274,1

3 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’32.337 0.719 0.481 6 164,762 272,0

4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’32.419 0.801 0.082 8 164,616 274,1

5 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’32.466 0.848 0.047 6 164,532 271,4

6 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’32.562 0.944 0.096 7 164,361 270,7

7 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1’32.571 0.953 0.009 6 164,345 275,5

8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’32.623 1.005 0.052 6 164,253 269,3

9 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’32.656 1.038 0.033 7 164,194 274,1

10 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’32.890 1.272 0.234 8 163,781 275,5

11 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’32.947 1.329 0.057 6 163,680 276,9

12 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’33.017 1.399 0.070 7 163,557 267,3

13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’33.168 1.550 0.151 7 163,292 270,0

14 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’33.221 1.603 0.053 6 163,199 274,1

15 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1’33.264 1.646 0.043 6 163,124 272,7

16 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’33.287 1.669 0.023 6 163,084 268,0

17 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’33.438 1.820 0.151 6 162,820 272,7

18 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1’33.597 1.979 0.159 6 162,544 274,1

19 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’33.802 2.184 0.205 4 162,188 272,7

20 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’34.032 2.414 0.230 7 161,792 266,7

21 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’34.234 2.616 0.202 8 161,445 266,7

22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’34.385 2.767 0.151 6 161,187 270,7