Griglia di partenza MotoGP, GP Olanda 2025: Bagnaia beffato di un soffio da Quartararo! Marc Marquez in seconda fila

Andate in archivio le qualifiche del GP d’Olanda, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Assen si è assistito a un time-attack piuttosto tirato in cui i piloti sono stati chiamati a fare la differenza in ogni singola curva per guadagnare quel centesimo di secondo rispetto ai competitors. Una sfida sui particolari, su uno dei tracciati più iconici del calendario.

Pur avendo subìto non poche modifiche nel corso degli anni, la pista olandese conserva intatto il fascino di un layout nel quale i centauri sono sempre costretti a stare in piega, dovendo dunque avere una grande fiducia per portare al limite la propria moto. La chiamano l’Università del Motociclismo e il motivo è dovuto proprio a queste caratteristiche.

Ci si chiedeva alla vigilia se Francesco Bagnaia sarebbe riuscito a fare finalmente il salto di qualità, viste le problematiche degli altri appuntamenti. Pecco, notoriamente molto performante su questo circuito, si era presentato con tanti punti di domanda per via di un feeling con l’anteriore della Ducati GP25 non ideale, contrariamente al suo compagno di squadra, Marc Marquez.

Fabio Quartararo, dunque, ha ottenuto la quarta pole-position stagionale in sella alla Yamaha, precedendo Bagnaia e Alex Marquez. Grande prestazione del pilota francese, che ancora una volta ha fatto vedere le sue qualità nel time-attack. Solo quarto Marc Marquez, in seconda fila, insieme a Marco Bezzecchi (Aprilia) e a Franco Morbidelli (Ducati).

GRIGLIA DI PARTENZA GP OLANDA MOTOGP 2025

1. Fabio Quartararo (Yamaha)

2. Francesco Bagnaia (Ducati)

3. Alex Marquez (Ducati)

4. Marc Marquez (Ducati)

5. Marco Bezzecchi (Aprilia)

6. Franco Morbidelli (Ducati)

7. Fermin Aldeguer (Ducati)

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

9. Pedro Acosta (KTM)

10. Maverick Vinales (KTM)

11. Raul Fernandez (Aprilia)

12. Johann Zarco (Honda)

13. Joan Mir (Honda)

14. Jack Miller (Yamaha)

15. Lorenzo Savadori (Aprilia)

16. Brad Binder (KTM)

17. Enea Bastianini (KTM)

18. Miguel Oliveira (Yamaha)

19. Alex Rins (Yamaha)

20. Ai Ogura (Aprilia)

21. Aleix Espargaró (Honda)

22. Somkiat Chantra (Honda)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP OLANDA MOTOGP 2025

Q2:

1. 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1:30.651

2. 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1:30.679

3. 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1:30.811

4. 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1:30.871

5. 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1:31.060

6. 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1:31.170

7. 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1:31.286

8. 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1:31.329

9. 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:31.354

10. 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1:31.465

11. 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1:31.518

12. 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1:31.647

Q1:

1. 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1:31.517

2. 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1:31.557

3. 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1:31.561

4. 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1:31.704

5. 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1:31.892

6. 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:31.929

7. 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1:31.953

8. 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1:31.972

9. 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1:32.033

10. 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1:32.080

11. 41 Aleix ESPARGARO SPA Honda HRC Castrol HONDA 1:32.547

12. 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1:33.408

